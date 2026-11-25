出爐金馬影后袁澧林(Angela)今晚凱旋返港，聯同電影《第四幕》監製爾冬陞捧著獎座謝票。Angela表示，從獲獎至今兩天內已哭了很多次，心情仍未平伏。談到已逝世的前經理人Mee Yian，多次哽咽忍不住落淚，感謝對方的信任，教導她保持善良，如今獲獎算是給對方交代，並會於12月攜獎去掃幕，「今年除咗花之外可以帶個獎去，希望佢喺天上會感到驕傲同開心。」 袁澧林和監製爾冬陞受訪，Angela表示，「人生冇經歷過嘅感受，可以用一萬個形容詞去形容，嚟得太快太急需要沉澱，呢幾日係咁喊、係咁笑，全程飛機都不斷喊。」爾冬陞就嘗試搞搞氣氛，自爆與家養的貓貓狗狗一齊睇直播頒獎禮，當宣布影后誰屬時，緊張到撳著雙耳不敢聽，「見到佢企起身我大叫咗出嚟，嚇到啲貓飛走晒。」Angela頓笑破涕為笑。爾冬陞自認旺女明星，又拿金馬男主「遺珠」馮德倫開玩笑：「我屋企已經擺滿晒(獎座)啦，我依家見到佢都叫佢遺珠㗎！」

謝票時，袁澧林獲觀眾熱烈歡迎，哽咽感觸多謝觀眾，「平時企喺台度都會有舞台驚恐，有時都唔知道自己係咪適合做演員，但係如果你俾個角色我，我又可以匿喺角色背後做到好多嘢，所以我覺得呢個感覺係奇妙，我喺後台講得最多係唔知自己感受係咩，因為係一個Higer than reality(超乎現實)嘅感受。好多謝觀眾，因為有觀眾先會有電影。」她笑言希望得獎可帶挈電影票房破億， Angela在得獎感言中，呼籲大家入戲院，並指年輕一輩演員已亭亭玉立，她坦言雖我沒有仔細練習謝辭，但已構思帶出3大重點，「其中一點係成日被冠以新演員嘅心情，以往難免會洩氣，成日聽到呢代演員唔及過往好，之前喺Q&A sections，聽到劉俊謙講過，其實依家賽道唔一樣，好難一齊比較。」她認為環境、孕育土壤和氣氛已大不同，「所謂新演員未必新，已經好努力，希望大家可以重拾入戲院嘅習慣，我哋先至可以再拍戲俾大家睇。」她強調並非要平反甚麼，「坦白講，每個人都係螺絲，工業係大家整體建立，自己只能喺自己崗位做好每一步。」

Angela收到包括陳可辛、毛姐、吳君如、阿Lo、AK、Ian等極大量祝福message，最特別是網友兼世一劍神張家朗的恭喜，「呢個感受好深，因為佢係運動員，大家都係為香港增光呢件事將我哋連結咗，以前冇諗過自己係呢個位置嘅人。」她表示在慶功上，曾跟李安、張律等導演交流，但形容都是一時興起的半醉交談，故也不詳談內容。至於公開心願想為盧廣仲拍MV，可有得著回應？Angela多謝演算法讓盧廣仲知道，並已收到對方恭喜，但她難為情表示：「其實好尷尬，好似逼佢咁，唔好意思。」

她在台上「多謝古天樂」，事後才發現忘記加「先生」，問到事後可有收到古天樂的短訊，她自爆因被海量的賀訊炸爆，令古老闆的短訊沉底未獲回覆，「隔幾個鐘佢再send messgae俾我！」她透露，其實早已透過經理人收到古老闆的錄音訊息，並即興模仿，「都係佢嘅風格，把聲好低沉『喂，恭喜你！』一股暖流飄過心窩。」Angela已讀不回之後，再收到文字賀訊，「會有3個感歎號，仲有emoji！」

今次封后，對Angela意義重大，亦算是對已故前經理人Mee Yian的一個交代。談起Mee Yian，Angela百感交集，先唞大氣平伏情緒，「12月係我第一個經理人生忌同死忌，佢係好愛錫我嘅人，好支持我，佢喺我完全證明唔到自己有才華時，已經好堅定相信我。我比佢更懷疑自己，但佢堅定不移地相信我終有日可以達成夢想。呢幾日不斷諗起佢，如果佢仲在世，佢嘅心情會係點。好似做到件令佢驕傲嘅事，所以好掛念佢，覺得好似天使咁守護我。」 她形容現時的經理人Angel及Ronnie，就如前經理人的「天使」，「佢哋都係好似Mee Yian好善良嘅人。我覺得做演員係要善良，如果唔係唔會理解角色嘅好與壞，喺做人呢部份，佢哋教識我好多，令我可以善待自己、善待世界。」她自言每年12月中都會為前經理人掃墓：「今年除咗花之外可以帶個獎去，希望佢喺天上會感到驕傲同開心。」