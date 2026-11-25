出爐金馬影后袁澧林(Angela)昨晚(24日)返港聯同爾冬陞為電影《第四幕》謝票。爾冬陞受訪時代袁澧林捧著重量十足的獎座，大讚Angela第二次提名已奪獎，笑謂自愧不如，「劉青雲提名8次先攞金像獎，我提名4次導演、兩次編劇加埋3次最佳劇情片，9次都輸！如果我攞到一定要喊得勁過佢。」

爾冬陞日前為《第四幕》開Threads，多謝幕前幕後讓自己拾回入行初心，「有段時間電影好興旺賺好多錢，但過程會令你厭惡工作。」他不諱言長期在某些崗位工作會太耐，麻木厭倦，「同佢哋合作，令我記返起自己以前都係好有毅力，好有熱情，我都好驚自己熱情消逝，雖然已經消逝緊，但都仲有少少。」Angela笑言見爾冬陞都玩Threads都感震驚，「爾生都要『下海』！」爾冬陞自言若非因工作關係，平時甚少留意社交平台，問到可會像古天樂、張家輝般活躍，他搖搖頭指自己在微博年代都曾開帳戶，「套戲過咗就會退出，有戲宣傳先會重新登入，金像獎都係。」

Angela榮升金馬影后，問爾冬陞可會加入工，他解釋《第四幕》為政府資助，4位演員包括馮德倫、胡杏兒、周秀娜和袁澧林的片酬都不多，「我同佢哋講電影有盈餘可以讓演員分紅，唔會叫佢哋倒貼……」不過Angela對「好少人工」感疑惑，「本身我已經覺得好多喇……我係收開呢啲……」爾冬陞聞言即回應：「加俾你！」逗得Angela開心大叫。

接著Angela認真表示，即使成為影后都不敢加入工，因深知很多電影都成本有限，並趁機公開求職：「依家未接下一套電影，希望大家搵我。」問到可有在金像獎向導演自薦，Angela反問爾冬陞自薦是否有用，爾冬陞直言導演選角視乎劇本，「今次已充份表現得你嘅能力去到邊，導演未必睇票房，而係睇能力，有適合角色自然就搵。」

他語重心長強調最緊要有好劇本，「我同所有年輕導演都講，首先劇本就寫得寫演員唔拒絕，佢哋肯接嘅話，唔會搵唔到投資，可以慳啲拍平啲，仍會有唔同嘅機會。」電影巿道不如前，但爾冬陞認為年輕一代都很珍惜工作崗位，「唔好輕易放棄入何工作機會，呢個係一世嘅工作，一定先要享受工作。」