王丹妮今日在社交平台分享與丈夫羅孝勇手持BB超聲波的甜蜜合照，宣布迎來兩人首個愛情結晶品，明年開心迎接家庭新成員的來臨。同時，她亦分享3年前的結婚照，原來2023年的今日，正是王丹妮與羅孝勇在澳洲舉辦婚禮的大日子，特地在婚禮三周年宣布懷有兩人首個愛情結晶品，別具意義。除了懷孕的喜訊，羅孝勇年底將於澳洲完成脊醫課程畢業，畢業後，一家四口可正式團聚，不必再分隔兩地，可謂「三喜」臨門。
現年36歲的王丹妮再做媽媽，明年中將會添新成員，一家三口變四口，特地在婚禮三周年分享喜悅，亦是她與羅孝勇送給彼此最好的周年禮物，「關於愛的所有想像，在這一刻又有了新的形狀。謝謝你如期而至，點亮我們的三周年。從此這個家變成了3+1=4」
近年羅孝勇一直在澳洲努力讀書，為事業打拼，兩夫妻因工作與讀書，大部分時間分隔異地，一人在香港拍戲，一人在澳洲讀書，聚少離多。如今學有所成，太太懷孕、待年底畢業後，終於可回港一家團聚，不必再分隔兩地，真正一家人齊齊整整。無疑是人生中最開心的時刻之一。
王丹妮於24歲時意外懷孕並育有女兒，但後來與當時的男友性格不合分開，獨力撫養女兒。2016年與澳洲籍香港歌手羅孝勇交往，於2020年12月結婚，由於當時疫情，未有舉辦婚禮，至2023年11月25日才於澳洲補辦婚禮。羅孝勇與王丹妮的女兒關係亦非常良好，早已親如一家人。女兒開心興奮地準備升格成為姐姐，迎接弟弟或妹妹的出生。
王丹妮亦心懷感恩，衷心感謝各方的體諒與支持，並表示會好好享受這段迎接新生命的時光，盡量保持身心健康，同時間亦會把手頭上的工作繼續努力做好，期待以一個不同的面貌繼續與大家見面。