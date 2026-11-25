王丹妮今日在社交平台分享與丈夫羅孝勇手持BB超聲波的甜蜜合照，宣布迎來兩人首個愛情結晶品，明年開心迎接家庭新成員的來臨。同時，她亦分享3年前的結婚照，原來2023年的今日，正是王丹妮與羅孝勇在澳洲舉辦婚禮的大日子，特地在婚禮三周年宣布懷有兩人首個愛情結晶品，別具意義。除了懷孕的喜訊，羅孝勇年底將於澳洲完成脊醫課程畢業，畢業後，一家四口可正式團聚，不必再分隔兩地，可謂「三喜」臨門。

現年36歲的王丹妮再做媽媽，明年中將會添新成員，一家三口變四口，特地在婚禮三周年分享喜悅，亦是她與羅孝勇送給彼此最好的周年禮物，「關於愛的所有想像，在這一刻又有了新的形狀。謝謝你如期而至，點亮我們的三周年。從此這個家變成了3+1=4」

近年羅孝勇一直在澳洲努力讀書，為事業打拼，兩夫妻因工作與讀書，大部分時間分隔異地，一人在香港拍戲，一人在澳洲讀書，聚少離多。如今學有所成，太太懷孕、待年底畢業後，終於可回港一家團聚，不必再分隔兩地，真正一家人齊齊整整。無疑是人生中最開心的時刻之一。