李佳芯、何啟華、陳湛文和劉漪琳主演舞台劇《見面即地獄》，終極加開12月26日一場。

李佳芯(Ali)、何啟華(Dee@ERROR)、陳湛文(Peter)和劉漪琳(Eliz)近日忙於為舞台劇《見面即地獄》排練，昨日安排傳媒探班，四人預演兩場在時鐘酒店上演的偷情戲，陳湛文跪地向Ali求救，而阿Dee就穿浴袍與孖煙囪與劉漪琳互相挑逗。舞台劇宣布終極加開26號1場，24、25號中午場演出後會舉行演後談，一眾主演和編劇跟大家齊齊過聖誕。

陳湛文大爆劇中四位主演全都有「換衫」情節，自己與 Dee更會展現性感一面，Dee因此近期正積極瘦身，他預告正式演出時會晒更多凹凸腹肌，由於今次舞台挑戰270度三面台，台下觀眾有機會目睹「孖煙囪春光乍洩」，雖然Ali就大爆，「我睇唔到巨大呀！」但阿Dee繼續與陳湛文一唱一和，更揚言台上隨時有「簽名攣毛」飄落台。

而首次參演舞台劇的 Ali表示，擔心排練時加入太多額外設計反而會令演出「多砂石」，因此自言與 Peter 屬於「乖學生代表」，專注把劇本演好，同時亦會順應當下情緒去帶領對白節奏。談到今次演出有大量F字粗口台詞，她坦言劇情需要，自己亦有份暴粗。與Ali演情侶的陳湛文，引來阿Dee告狀，「你攬Ali咁開心，你老婆要你跪玻璃呀！」Peter即時向老婆道歉，歡迎老婆場場親自監督。