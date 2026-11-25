成軍20年的Supper Moment上周六(21日)於澳門舉行《謝謝你啊世界》演唱會。

成軍20年的Supper Moment上周六(21日)於澳門舉行《謝謝你啊世界》演唱會，大批香港歌迷專程跨海支持，全場觀眾幾乎企足近3小時，主音Sunny如裝上核能電池唱到聲嘶力竭，並請來MIRROR成員柳應廷(Jer)及連詩雅(Shiga)擔任嘉賓。演唱會兩度安歌，歌迷仍不肯離場，有香港歌迷將一塊寫着「香港，等你返嚟」的紙牌傳到台上，Sunny接過後表示，「完咗呢個巡演，我哋就會積極籌備香港嘅騷，場地方面我哋一直努力伸請當中，希望個天會聽到我哋嘅呼聲啦!」

演唱會以《無盡》的旋律揭開序幕，緊接《撼動》、《一樣不一樣》、《同一》等歌曲炸爆舞台，當《橙海》的熟悉旋律響起，全場大合唱，Sunny更在台上特別提到方力申當日為慈善由香港游到澳門，並呼籲全場給予掌聲:「大家一齊畀啲掌聲佢!」向方力申的善舉致敬。

Jer於Supper Moment演唱會壓軸登場，再掀全場高潮，Sunny曾於Jer的演唱會擔任嘉賓合唱，「上次我做Jer嘉賓，失咗聲，今晚再嚟多次《人類群星閃耀時》!」兩人合唱後緊緊擁抱，並首次合作由Sunny為Jer作曲的《記憶倒行》。另一位嘉賓連詩雅與Supper Moment合唱《殘忍告別式》，這亦是出自SM手筆的作品。