梁芷珮憑主持《潮什麼》系列爆紅，經常周遊列國帶觀眾睇世界，節目由她與老公黎卓穎（Kenneth） 一手一腳策劃，小朋友更會陪同出埠，必要時由他們充當燈光師。她的工作如今看來絕對是專業旅遊YouTuber的材料，但沒想到梁芷珮竟然沒有YouTube頻道。不過，今次不是探討梁芷珮為何沒有好好經營網上頻道，而是這位破格媽咪如何跟子女談情說性。

相處要求其 23歲誕下大仔，如今大仔已大學畢業，最細的女兒也13歲了。梁芷珮自言從小就想當媽媽，一直希望年紀輕輕便組織家庭，幸好遇到啱key另一半，所以很快便誕下大仔。當然在照顧上也遇過很多問題、手忙腳亂的時候，因為她相信船到橋頭自然直，「所有嘢隨意啲，真係唔好諗咁多，一定會過到！」 她表示跟老公也是像好朋友相處，最重是「求其」，「一家人好似好朋友咁，我哋本身都係無咩所謂、求求其其，無話好嚴去管教佢哋，變相佢哋咩都同我哋講，我哋亦都乜都唔怕同佢哋講。」但作為子女，總有一些秘密不想父母知道，梁芷珮坦承也會八卦子女的秘密，笑言3位子女會輪流跟她告密，當發現有不妥的地方，便會嘗試提點他們。她表示最重要能給予「神秘感」，讓子女放心跟她講秘密。她坦言一定要給予子女有一定的私隱，不要太過窺探他們的生活。

講性唔好尷尬 幸跟3名仔女相處如朋友一樣，無所不談，所以在性教育方面都持開放態度。她說：「學校其實已經有教，佢哋有一定個base，我只係令件事唔好尷尬！因為學校分享會有男有女，一定會尷尬；但喺屋企就千祈唔好令佢哋尷尬，要好乜嘢同佢哋傾，佢哋都會open咁同我哋講，我哋都會好open咁答佢哋！」她笑言也有遇過難以解答的難題，只好借一些報道再引伸有關問題和他們討論，借他人例子去令他們哪些是正確。「電視係一個好好嘅媒介，有好多寫實例子，同佢哋講完如果真係遇到類似，佢哋就諗返啲後果。」

大仔細個已打HPV 時下少年早熟對性事甚好奇，她表示有跟他們提過發生性行為必須要做好安全措施，包括要用安全套，甚至打針預防HPV。她說：「我有用我哋做例子，話我哋比較年輕就有咗你哋，我哋係enjoy呢個生活，但你哋係讀書人，想專注讀書或者工作就要小心！」她坦言作為家長，及子女最信任的人，千萬不要對性避諱。她又自爆數年前已帶大仔打HPV，因為當時有醫生跟她表示男仔也可以接種，「我係好信醫生，佢嗰陣話可以打咪打，我有問，原來9歲就打得！之後都會帶囡囡去打，有個提防係好事，但大家都係問返專業意見好啲！」

當日跟梁芷珮同場的兒科專科胡振斌醫生表示：「梁芷珮的態度非常正確，值得家長參考。大眾普遍誤以為 HPV 只威脅女性健康，但事實上男性同樣有極高的感染風險。男性清除 HPV 病毒的能力較女性低，持續感染更可能引致頭頸癌等嚴重疾病，特別是口咽癌。要有效對抗 HPV，預防絕對應該由細做起。我建議家長及早向家庭醫生諮詢，了解子女接種 HPV 疫苗的需要，在黃金期內為孩子的健康打好基礎。」

《潮什麼》繼續拍 談到子女陸續長大，梁芷珮表示的確有一些工作上的新想法，但自己不會放棄旅遊。她說：「好似《潮什麼》咁，我想繼續做，擺多啲元素擺落去，唔再係淨係話有咩好玩就算。」她坦言過去跟老公每次出發，一去便近乎按月計，「每次都一個月咁濟，有啲地方有旅遊局支持，有啲係邊搵邊拍。（但你點照顧小朋友？）通常揀佢哋長假期嘅，咁就可以一齊去。依家大仔就可以幫手湊細佬妹返學，我哋就可以去耐啲，我真係好鍾意大仔！」問到大仔可曾考慮步他們後塵投身幕前或幕後工作，她表示大仔讀書是曾修讀戲劇、電影相關，但畢業之後就再沒有聽過他說過有關的事，所以任由大仔選擇前路。