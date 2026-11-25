2023年的ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》，憑驚慄懸疑的故事情節、冷峻陰鬱的獨特影像美學，當年曾掀起全城熱話，更被觀眾奉為「神劇」，劇中多位年輕新演員歐灝、邱彥筒(Marf)、陳書昕、葉振弘、張毓軒、戴玉麒、張迪文亦表現亮眼，開拍第二季之聲不絕於耳，相隔3年，故事移師舞台上演楊悅盈(Marf飾)消失10年後的故事，由潘燦良執導，原班人馬上陣並加入蔡瀚億(BabyJohn)及倪秉郎等有經驗豐富的舞台劇演員，於明年2月在東九文化中心劇場奉上續作《那年盛夏我們如花消逝》。

由陳健朗執導的《那年盛夏我們綻放如花》，改編自何晞賢（原名何肇康）原著小說《已讀不回死全家》，劇中蔡鳴磊紀念中學6A班一眾學生的恐怖經歷，以及幾位倖存者往後的命運，令人念念不忘，留下無限想像。續作由「楊悅盈已讀不回關注組」組織及策劃，原著小說作者何肇康（筆名何晞賢）擔任編劇，劇帝潘燦良繼2024年《完美證供》後再度執導，「無景深La Narration」製作和出品，兩季《IT狗》（2022、2026）和《哪一天我們會紅》（2025） 的編審李卓風監製。

《那年盛夏我們如花消逝》故事設定於劇集結局10年後，MTCC憑藉領先全球的人工智能系統S.P.E.C.T.R.E，已發展成為跨國巨頭。此時，一名神秘吹哨者發布影片，揭露十年前蔡鳴磊紀念中學6A班20人因S.P.E.C.T.R.E失控而喪命的血腥真相。為查出吹哨者的真正身分，MTCC迫使當年6A班的生還者及一眾相關人士，於公司的斗室內重聚，悄然續上那段本已逝去的緣分。《那年盛夏我們如花消逝》將於明年2月15至21日公演8場，門票分$688、$588、$448，於下周一(30日)公開發售。