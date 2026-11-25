袁澧林（Angela）憑《第四幕》擊敗余香凝、鍾雪瑩、梁翠珊等強敵，成為金馬影后。昨日（24日）她返港後與《第四幕》的監製爾冬陞一起謝票，分享得獎感受。當談到已故經理人陳美欣（Mee Yian）時不禁落淚，指一直不覺得自己有才華，惟對方卻相信她。其後她在IG上載多張與Mee Yian的合照，寫下長文多謝對方的「不續約之恩」。

袁澧林在其IG寫道：「「我人生第一位經理人。她不是男性，也不是『米耶』，台灣的媒體都寫錯了。我本來對你們搞錯她的性別、又不來fact check她的真名感到生氣，可是想了一想又覺得，在天堂的Mee Yian並不會介意。那個畫面應該會長這樣：我氣結，深鎖眉頭投訴著，而她會理解我、卻會大器地笑笑，摸摸我的手，跟我說沒關係。」 袁澧林在大學期間兼職擔任模特兒，2015年因拍攝美心賀年廣告而被關注，同年5月與經理人公司種星堂（Starz People）簽下三年合約。16年開始參與劇集、電影拍攝，她於2022年在《窄路微塵》扮演年青媽咪，更憑該角色入圍第59屆金馬獎最佳女主角和第41屆香港電影金像獎最佳女主角。

她寫道：「能夠在矇朧又混亂的二十歲遇上你，是我人生最大的福份。你活出了天使的樣子，和那些令人匪而所思、聖經中形容的聖人的模樣。電影導演和編劇都不會敢寫你這樣的角色，因為你的好在俗世標準來說太假了。你展示了如何做到無條件、甚至是不合邏輯的愛。」

袁澧林寫道：「我的記憶中有兩件匪夷所思的事：一，一家信貸背景的公司推出信用卡，用當時對我來說最豐厚的條件來洽談合作，我想拒絕，只給了一個淺薄的理由：因為那時家中狀況，心裡不太舒服。你尊重我的想法，之後沒有再追問我。這樣的任性的決定於你也有壓力的，但你因出於愛護又會幫我擋住。二，到了有一天，我始終想追逐演員夢想，想簽電影經紀人拍電影，你說你未必能成全我的願望，就問我想去哪裡。我找到了當時的Ronnie（後來有了今天的Angel），你聽我說『他應該很好』就放行了，你成全了我不續約，讓我簽到今天的公司。我遇到了現在的經紀人們，而這些年來，我沒有做過一件我不想做的事，又沒有一件我想做、卻被公司擋住而不能做的事，包括近乎無酬而我執意想拍的小短片、小案子。」

袁澧林亦慶幸遇到現在的經理人 Angel Yuen：「我一直深深認為善良是有成本、是帶有犧牲的。我說的不止是那些平常出入對保安有禮貌、幫啊婆執橙的事，而是當事情與自身的利益深深相關時，一個人能否放下自己的利益和自尊心，以尊重和成全別人為大原則。 我想告訴你，I’m in really good hands now. 我遇到了 Angel Yuen，她也是一個不可小看的瘋女子。金馬典禮結束她對我說：『多謝你在心中留了一個位置給我，而且唔細。我一直並不覺得會收到任何公開的感謝，因為所有動作都是由衷的。』啊——我才發現你們的質地是一樣的，都是無條件付出的人。Angel Yuen和Angela Yuen，哪有那麼巧？我在她身上不斷的看到你的影子，應該是你口中常提的『上帝的溫柔安排』吧。新加入的同事 Fiesta，居然是我陳融和浸大的師妹，謝謝你派出這些天使圍繞著我。 這些年我終於慢慢長成自己喜歡、驕傲、強大的模樣，也終於能讓你驕傲了。而當年模糊的演員夢想，也成真了。 你素來不愛拍照，但沒想到我居然可以翻出這麼多合照。 I love you, and I miss you very very much.」