車婉婉接受新城知訊台節目《大風吹》訪問，大談接棒無綫處境劇《愛·回家之三代同糖》擔正靈魂人物的心路歷程。她不僅大爆開劇初期曾試過連續開工34日零休息，更因過度消耗導致「寒邪風入骨」當場嘔吐，連兒子都忍不住投訴媽媽日日返工。同時，車婉婉亦罕有剖白當年因聲帶受損一度失聲絕望，全靠自薦及曾志偉一通電話接下《中年好聲音》主持棒，才迎來事業全面翻身。 車婉婉在節目中透露，今年5月底原本正專心籌備新歌，卻突然收到無綫高層「召見」，獲委以重任在全新處境劇《愛·回家之三代同糖》中飾演關鍵角色「冰冰」，並挑戰「升呢」做婆婆。而面對劇組大換血、身旁幾乎全是未拍過處境劇的新演員，車婉婉坦言壓力極大，笑言以前拍《皆大歡喜》有薛家燕「頂住」，如今卻要由自己帶領團隊磨合。

由於新劇開拍初期急需趕拍存貨，車婉婉經歷了從演以來最密集的拍攝地獄。她大吐苦水指，自己曾創下連續開工34日、完全沒有一天假期的紀錄，每天凌晨4、5時開工，直踩至晚上7、8時，甚至深夜11時才收工。 長期睡眠不足加上片場冷氣極凍，令她身體嚴重透支。她回憶有次難得抽空與從英國返港的朋友聚餐，結果竟在沒有飲酒的情況下，將整餐飯「嘔返晒出嚟」。事後求診中醫，被診斷為「寒邪風入骨」及嚴重胃寒，中醫更特意在翌日約她出來，「押送」她吃下一整煲牛肉和一碗白飯才准離開。

除了拍劇，車婉婉亦推出新歌《精神勝利法》，為一眾「Working Mommy（在職媽媽）」發聲。她笑言在職媽媽猶如「八爪魚」，既要照顧長輩、丈夫及子女，又要兼顧事業，因此希望透過歌曲讓大家「噴射（發洩）」負能量。她大讚填詞人林若寧再次交出神作，就如「匿喺我床下底好耐」，用最簡單的文字寫出自我治癒的道理，將她原本只想發洩的情緒昇華至自我激勵。

回顧近年事業大豐收，車婉婉感觸良多。她透露數年前曾經歷嚴重聲帶發炎及腫脹，一度連高音、假音全失，講話甚至走音，令歌手出身的她萬念俱灰，完全不敢再想音樂夢。而在離開電台後，她重返無綫卻苦無拍劇機會，最終鼓起勇氣親自找高層自薦做綜藝主持，雖一度石沉大海，但最終迎來曾志偉的一通電話，獲邀擔任《中年好聲音》主持。節目最初原定只拍8集「攝時間」，豈料播出後全城熱爆，更讓她成功入屋並開啟事業第二春。車婉婉表示，經歷過高低起跌後，如今已學會調節心態，無論順境逆境都會好好裝備自己，用真心對待每一個工作機會。