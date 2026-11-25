現年49歲的日本演歌王子冰川清，2000年以帥氣形象出道，憑處男單曲《箱根八里的半次郎》一炮而紅，吸納大批女性粉絲，更於當地帶動一片演歌熱潮。冰川清走紅後被揭同志身份，前經紀更公開爆料，指他有收藏女性衣物癖好，更分別與平井堅、松村雄基圈中人傳過同性戀緋聞，性向話題受盡外界討論。

一度暫停歌唱事業

冰川清近年決定做自己，不僅放下王子形象，更喜以中性打扮示人，而且造型越見女性化，並以「KIINA」之暱稱繼續活躍音樂界，目前正舉行跨年巡演「KIINA'S LAND 2」，並完成大阪站演唱會，可是其台上片段於網上曝光後，立即引起廣大網民議論紛紛，事關冰川清穿上超貼身歌衫載歌載舞，由於下半身的緊貼程度跟泳褲無異，但見KIINA揈來揈去也看不出有半點男性特徵，繼而惹來種種揣測，除有人懷疑冰川清已秘密變性外，更有估計他是注射女性荷爾蒙，但喉核及昔日歌喉卻未見消失。