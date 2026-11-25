陳星妤面對視帝馬國明及視后楊茜堯演情緒戲，因為欠缺自信，故遲遲未能入戲。

台慶劇《玫瑰戰爭》昨晚（24日）播出第11集。講述傅嘉莉、林夏薇、姚子羚被加入神秘群組，令三人「鬼打鬼」彼此猜忌。另邊廂，楊茜堯終向馬國明坦白，指陳星妤就是他與陳自瑤的寶貝女，令馬國明百感交集！對於馬明及陳星妤演父女，不少網民甚為受落，大讚二人「歡喜冤家」式相處夠晒自然兼有喜感。

其中一場戲份，星妤面對視帝馬國明及視后楊茜堯演情緒戲，因為欠缺自信，故遲遲未能入戲。二人見狀即齊心協力指導她。當星妤順利完成場口後，馬明第一時間俾like，茜堯亦用心給予星妤意見。