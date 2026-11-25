台慶劇《玫瑰戰爭》昨晚（24日）播出第11集。講述傅嘉莉、林夏薇、姚子羚被加入神秘群組，令三人「鬼打鬼」彼此猜忌。另邊廂，楊茜堯終向馬國明坦白，指陳星妤就是他與陳自瑤的寶貝女，令馬國明百感交集！對於馬明及陳星妤演父女，不少網民甚為受落，大讚二人「歡喜冤家」式相處夠晒自然兼有喜感。
其中一場戲份，星妤面對視帝馬國明及視后楊茜堯演情緒戲，因為欠缺自信，故遲遲未能入戲。二人見狀即齊心協力指導她。當星妤順利完成場口後，馬明第一時間俾like，茜堯亦用心給予星妤意見。
力讚馬明好男人
星妤事後受訪大讚馬明願意教後輩之餘，亦有保持作為人夫應有的邊界感，果真絕世好男人：「佢好有邊界感，唔會立亂同人講嘢。但當我請教佢時，佢都好願意教，同埋佢有時都會話：『得㗎啦，你啱啱個感覺啱㗎，你照去啦！』會俾信心我。」
曾文心用心教舞
另外昨晚還有一場星妤排舞準備出道的場口。今次為星妤排舞的，是之前獲得不少演出機會的新人曾文心。文心接受訪問時，曾透露4歲開始學芭蕾舞及中國舞，並會跳至少七種舞步：「除咗芭蕾舞、中國舞，之後陸續接觸民族舞、tap dancing、urban、現代舞、jazz等等⋯⋯讀書時都有加入學校嘅dance crew，我真係好鍾意跳舞、因為我好鍾意郁～」