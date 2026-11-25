TVB Plus節目《我和牠的故事》安排逢周四、五晚上10時在TVB Plus（82台）播出，明晚（26日）一集，請來前港姐冠軍陳庭欣（Toby）跟兩只愛雀鸚鵡Shabushabu、金及愛犬一姐擔任嘉賓。節目中，Toby帶兩只鸚鵡參加每星期一次雀聚，席間逾數十隻不同種類雀鳥齊集，一班雀友大談雀經。Toby表示除了是人雀聯誼活動，亦好讓愛雀多點見人及雀，她解釋說︰「可以壯大膽等佢哋情緒穩定，曬多啲太陽毛色會更加潤澤。」原來，陳庭欣此舉源於一次「走雀」的慘痛經歷，她憶述當時情形亦忍不住落淚。

改裝鳥籠免悲劇重演

多年前陳爸爸不慎弄跌雀籠，籠內的Shabushabu受驚嚇走。出事後Toby除了到家居附近尋找雀蹤，亦立刻在社交媒體發帖及懸紅，她說︰「搵雀有黃金24小時，過咗要搵返就越難。好感動好多雀友請纓幫手，仲不停喺互聯網通消息。」可惜過了一日仍未有收穫。絕不放棄的Toby繼續依網友提供四出尋找，期間聽到一陣熟悉的聲音在喊「Shabushabu、Shabushabu」，她說︰「除咗佢仲有邊隻雀會咁叫。」所以她肯定愛雀就在附近，果然在一樹梢見到雀蹤。但千呼萬喚Shabushabu依然不為所動，無計可施下最終請來消防員幫手，可惜一靠近Shabushabu就飛走。心情跌至谷底的Toby在失雀後的第四日，迎來一個天大喜訊，有雀友找到Shabushabu並安放在家中。陳家父女收到消息後二話不說，飛奔到對方家中，上演了一場人雀重逢淚曬當場的戲份，Toby語帶哽咽說︰「連幫我搵到雀嘅屋主，都被我哋搞喊。」陳爸爸為免悲劇重演，決定改裝鳥籠，就算同類事情再發生，雀門都不會打開。Toby笑言其實有很多問題想問Shabushabu，她笑說︰「想知佢嗰幾日點生存，邊度搵嘢食、飲水，仲有落咗場咁大雨點搞。」節目中Shabushabu示範搬銀仔，Toby笑言牠是家中運財雀。