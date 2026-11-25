葛民輝、車婉婉、少爺占、駱振偉（Thor）、陳詠燊導演、Carl叔叔、陳湛文、肥腸（徐浩昌）及黃宇詩等日前（22日）到灣仔修頓場館，欣賞世界知名花式籃球隊「哈林環球旅行者」（Harlem Globetrotters）成立100周年舉行的世界巡演「全球壓軸最終站」派對。
環節意想不到
葛民輝早前為「哈林環球旅行者」球員設計牛仔褲，他當日親到現場觀賞賽事。球隊特別送出有各球員簽名的籃球給他，以表謝意。葛民輝指球賽有很多意想不到的表演和環節，笑言要邀請導演陳詠燊為下個表演度劇本。
陳詠燊興奮指未想過籃球可與舞台劇跨界結合：「最厲害的是這班演員本身具備極高的籃球技術才能做到，這點令我很感動。看得出他們很努力，亦很用心去帶動氣氛，務求令觀眾開心。」
NBA融合舞台表演
少爺占形容整個體驗既像觀看NBA賽事，又像欣賞一場舞台表演，過程充滿驚喜：「一邊看他們如何推進『劇本』，覺得非常有趣。」他特別喜歡現場「倒帶（Rewind）加慢鏡頭」的互動環節，大讚效果「好正」，更幽默表示：「到200周年的時候我會再來看！」
人波合一 名不虛傳
陳湛文大讚哈林籃球名不虛傳，球員的運球技術十分了得，其女兒因看得太投入，一度誤闖球場範圍，最後要勞煩工作人員「請」出來，令他笑言「真係失禮晒」。
車婉婉大讚這場球賽充滿活力，讓她重拾童年的感覺；駱振偉認為整個表演極具娛樂性，令他全程笑聲不斷：「我幾乎沒有停過笑，看得非常開心。」；肥腸（徐浩昌）大讚每位球員做到「人波合一」，整個表演非常精彩！