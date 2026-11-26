菲道爾在上星期剛度過28歲生日，他的原創作品《阿拉斯加海灣》不單止在抖音創下破9.5億的點播量，在YouTube也有360萬的點擊率，他另外一首《在迦納共和國離婚》在YouTube的點擊率亦超過1千萬。菲道爾在社交媒體上有感而發：「原來有些事情，不需要刻意告別，時間也會悄悄替我們翻篇。這一年，依然有做不好的事，依然有辜負的期待，也依然有好多個不知道該怎麼辦的瞬間。但沒關係，畢竟，我們都是第一次做人。生日快樂，給還在學習的自己。也給每一個努力生活的你。」



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