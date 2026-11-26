Andy Taylor 於2018年確診患癌，與妻子Tracy Wilson-Taylor育有四名子女。 妻子形容，對世界而言，Andy 是一位出色的結他手；對家人而言，他是最好的丈夫、充滿愛的父親，以及最令人驕傲的祖父。雖然音樂將Andy帶到世界各地，但他始終將家庭放首位，仍然心繫家人。她指Andy在過去幾年與癌魔搏鬥，從未言棄，世界各地的歌迷對他的支持和愛戴，成為抗癌的動力和安慰。

Andy Taylor 於1961年在英國出生，11歲開始學習結他，1980年加入Duran Druan，翌年推出首張同名專輯，隨後在1982年憑藉專輯《Rio》、《Hungry Like the Wolf》、《Girls on Film》等享譽全球。後來個人發展並於1987年發行個人專輯《Thunder》。其隊友 Simon Le Bon、Nick Rhodes、John Taylor 與 Roger Taylor 亦致哀表示，Andy Taylor 從一開始帶著吉他與堅定信念來到伯明罕，為樂團音樂注入難以磨滅的熱情與自信，他的結他演奏將樂團帶到全世界。2022年Duran Duran名列搖滾名人堂(Rock and Roll Hall of Fame)，Andy因第四期前列腺癌擴散，無法出席，由主音 Simon Le Bon 在台上代讀其信件，並讚揚他以勇氣與尊嚴面對病痛。