王菀之（Ivana）今個12月又有新搞作！12月4至13日假西九文化區自由空間大盒舉行的《話．說》藝術展音樂會。日前Ivana與好友張敬軒（軒仔）一同開Live，吸引近萬名網民圍觀，除了大談今次藝術展音樂會的新搞作，更透露相隔近20年，終於準備推出人生第二張國語唱片！ 用歌名窒好友 談到即將舉行的《話．說》藝術展音樂會，Ivana問軒仔：「你嚟唔嚟呀？」軒仔竟然靜了數秒，Ivana即鬼馬地說：「咁即係yes but no啦！」竟然用自己的新歌歌名窒好友！軒仔立即解釋：「我睇吓時間，因為我排緊演唱會呀！」他更反過來邀請Ivana出席自己的《Buddy Talk》聚會。

讓觀眾Chill住聽歌 Ivana形容，今次是一個藝術展覽包着一個音樂會！觀眾除了可以參觀她的藝術展覽，更可以幾乎零距離聽她唱歌。她透露，今年的舞台比去年更令人驚喜，觀眾可以好Chill地從四方八面欣賞她的演出，「今年唔單止有咖啡飲，仲有嘢食！」除了忙於籌備藝術展音樂會，Ivana更透露一個令歌迷期待已久的好消息，她正籌備人生第二張國語專輯。 軒仔聞言即笑說：「我知呀！有首《YES OR NO》吖嘛！」竟然將Ivana新歌《YES BUT NO》的歌名講錯，激死Ivana！

被嘲「中年好聲音」 這晚本是一個好友傾偈Live，最後應歌迷要求變成一場網上迷你演唱會！不過兩人都有病在身，軒仔一度提議唱《相思風雨中》，即被網民笑問：「中年好聲音」，直至二人合唱王菲的《季候風》，全網即時大癲！歌迷隨即不停點唱王菲的歌曲，唱得興起的軒仔更表示，好想與Ivana一齊開個演唱會，全晚淨係唱王菲的歌！ 軒仔臨結束直播前，再次提醒大家12月到欣賞《話．說》藝術展音樂會，他終於開口說：「到時見！」今次終於唔係YES BUT NO，係YES啦！