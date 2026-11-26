MIRROR成員呂爵安（Edan）、李佳芯（Ali）及林愷鈴（Ashley）今日現身大角嘴奧海城，三人首次以《悠長假期》組合出席品牌活動。談到劇集將於下月中開播，他們表示既期待又緊張，Ali與Edan在訪問中不時互窒，問到拍劇時是否吵吵鬧鬧，兩人即板起臉扮不和，「我哋平時唔講嘢，做訪問先講嘢，一cut機就擰轉面。」Ashley就笑不攏嘴。

為AK獲獎感驕傲 AK獲金馬獎最佳男配角，Edan驚喜身現祝賀，他表示原本是洽談工作計劃，「撞正金馬頒獎禮，本身諗住俾驚喜AK，估唔到事前同佢講咗。」談到在社交平台分享抱抱半醉楊偉倫(阿卵)的照片，他表示自自《大叔的愛》已認識阿卵知道團隊在典禮前夕相約飲酒放鬆，故突襲現身，「阿卵都睇住我大、合作好多次，好戥佢開心。當然AK攞獎都好開心，好proud，好震驚。」他表示《善男信女》團隊和錢小蕙等邀請出席典禮後慶功宴，問到可有見到影后袁澧林或私訊恭喜對方，Edan回應恭喜香港所有團隊。談到林明禎在社交平台發布「MC與YY」的圖畫，有網民猜有新歡，Edan表示不清楚，問到兩人關係時，他就回應，「多謝關心。」

每個人都有投選自由 談到床哥在直播頻道表示已投票支持他，Edan表示，「首先多謝佢，每一個人都可以選擇投票比自己喜愛嘅歌手，我又覺得佢單單投票呢個行為，就會造成分化我哋鏡粉，大家都以自己嘅喜好投選喜愛嘅歌手。」對於有網民認為此舉有意分化鏡粉，「每個人都有自己嘅自由，你要唔要聽人講絕對有自己嘅自由，冇必要去猜測人哋，除非佢真係咁講，和我見唔到佢有咁講，唔想過分猜測任何嘢。」對於有猜測Edan有機會取代姜濤奪我最喜愛男歌手，他笑言，「網民乜都講，我梗係無信心，我本身連八強都無信心，入到五強已好開心。」他認真表示，獎項固然是一項肯定，但並非最重要，他與姜濤亦沒有就此討論，「叱咤一年一度，突然有好多聲音好多人討論，雖然有好多唔同立場，但換個角度都係關心香港樂壇，都算係一件好事，希望大家多啲關注香港歌手。」

籲蔡俊彥找數跳《旋轉木馬》 唔介意齊扮女僕 談到「室友」蔡俊彥曾在Threads立願，若Edan入五強會跳唱《旋轉木馬》，Edan公開呼籲Ryan勿走數，他笑言，「佢而家唔敢亂落承諾，可能佢冇諗過我入五強，所以先咁講。」至於可會一齊跳《旋轉木馬》，他抱開放態度，「睇下有冇機會，（一齊扮女僕？）佢一定唔肯，我冇所謂。」 指Anson Lo跌低係黃金畫面 po柳應廷黑圖被罵 日前播出的《MIRROR今日做緊乜？》被爆練舞遲到，Edan笑言遲到要問阿Jer(柳應廷)，接著解釋原本當日無需出席，但見難得齊人才現身，談到盧瀚霆(Anson Lo)排舞跣倒，各隊友邊恥笑邊扶起，他笑言，「咁多年都無見過佢跳舞跌低，真係黃金畫面。」至於生日群組為阿Jer慶生，Edan按慣例po黑圖，問到是否手下留情，他自爆：「我俾佢鬧，話好核突好樣衰，同我講死梗！」他又笑指Jer仍未能做到WAVE動作，「做到WA，未做到VE，做到一半。」