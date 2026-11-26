TVB長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2026今日（26日）在將軍澳TVB一廠進行，無綫集團有限公司副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻、助理總經理（人力及製作資源）謝偉光、執行董事及助理總經理（戲劇製作）曾勵珍、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、助理總經理（企業傳訊）黃德慧等高層均有出席，向多位長期服務員工及藝員送上金牌。當中李家鼎效力TVB超過50年，筋膜炎發作的鼎爺由乖仔李泳豪及新抱陪同到場接受50年服務獎，其間一度舉步難行，要由泳豪在旁邊攙扶。

亞視三寶齊領十年金牌

盛會上，獲頒30 年服務獎的藝人有薛家燕、馬蹄露；而馬貫東、許文軒、「長腳蟹」呂慧儀及一度離巢的鄧英敏，亦有現身接受20 年服務獎。眨眼已加入TVB十年的譚俊彥、張寶兒、丁子朗、鄭衍峰、鄺潔楹、張文慈、袁潔儀、蔡國威、謝芷倫、阮嘉敏等亦逐一上台從樂小姐手上接受10 年服務獎金牌，當中張文慈、袁潔儀、蔡國威三位均同期從亞視過檔TVB。另外，年屆78歲的羅樂林，則獲得傑出員工殊榮。

馬貫東的母親Viva與李家鼎曾發展黃昏戀多年，月前爆出鼎爺跟Viva早已分手，一向低調的馬貫東今日與鼎爺同場，在大合照時明顯保持距離，之後他接受訪問表示亦有跟鼎爺和泳豪貼頭及打招呼，坦言見面亦不會尷尬。馬貫東憑2016年TVB劇集《鐵馬戰車》打開知名度，有指Viva當年經由鼎爺引薦兒子入行，更傳出鼎爺在劇集開拍前出面干預，最後馬貫東跟李泳豪角色對調，結果角色為馬貫東入圍該年的「飛躍進步男藝員」，相反泳豪只客串演車手一角，此事令泳豪一直耿耿於懷，跟Viva及馬貫東的關係欠佳。