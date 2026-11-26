李佳芯(Ali)、呂爵安(Edan)及林愷鈴(Ashley)今日現身大角嘴奧海城，三人首次以《悠長假期》組合出席汽車品牌活動。劇集將於12月中開播，近日已陸續推出製作特輯，Ashley笑言當時拍劇拍到天昏地暗，已忘記自己在製作特輯說過什麼廢話。Ali則自爆突然有偶包，為配合角色失婚欠債的遭遇，拍劇型造經常不修邊幅，如今看預告片驚見黑圖，「因為造型好頹又狼狽，個妝又好淡，好似同平時個樣唔同，緊張唔知出嚟個樣有幾衰，不過又冇話好擔心。」Edan笑指一切已太遲。

林愷鈴恨拍電影 談到同劇的AK江𤒹生獲金馬獎最佳男配角，Ashley自言當晚有看直播，「睇到眼濕濕，我同AK都算識於微時，雖然不及Edan，拍《繩角》時係佢第一次擔正，我又第一部做佢女主角，拍《悠長》見佢進步咗好多，我都有自己入場睇(《我們不是什麼》)，非常開心，覺得佢超級值得，係一個好努力嘅演員，有一種見朋友踏上大舞台嘅感動。同是新生代演員的袁澧林奪金馬影后，問Ashley可會想登大銀幕，她坦言有興趣，但拍電影的機會不多，「唔好話攞獎，若拍到電影我已經好開心。」

強調冇不歡而散：我有請佢飲嘢 有「蟲草大王」之稱的御藥堂創辦人陳恩德，相隔26年再破產，曾與對方傳緋聞的Ali表示，「都係睇新聞先知，都好似傳咗好耐，唔知幾時真幾時假。」Ali曾被指與陳恩德秘戀一年，後來以「從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間。」決絕否認。對於有指兩人遭TVB插手，不歡而散，Ali就澄清，「我同佢冇不歡而散，總之會作完慈善project 後，一直都冇聯絡。之後新聞就係佢同公司嘅事，我唔知喇。」談到有傳陳恩德經常約人食飯後走數，Ali搖搖頭表示不知情，「嗢時合作都有約出嚟，兩邊都有埋單，我都有請佢飲嘢，因為合作。」Edan聞言幫手解圍，「你唔請我飲嘢？」Ali激動反問：「真係冇？」Edan才表示請過一次，接著話題轉到Ali明日(27日)生日，Edan預祝生日快樂，「收視長紅，(Ali：仲有舞台劇呢？)《見面即地獄》嘛！」Ali鼓掌大讚，笑言友誼指數加分。