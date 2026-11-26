劉穎鏇自幼在美國洛杉磯生活，2016年回港參選香港小姐奪得亞軍及最上鏡小姐，同年即簽約成TVB藝人備受力捧，加入公司已經10年的Tiffany，近日獲頒俗稱「老人牌」的10年服務獎紀念金牌。今日（26日）在將軍澳TVB一廠舉行的TVB長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2026，劉穎鏇原定出席偕同年入TVB的譚俊彥、張寶兒、丁子朗、鄭衍峰、鄺潔楹、張文慈、蔡國威、袁潔儀、阮嘉敏等一同站台，可是活動展開前，工作人員透露劉穎鏇將缺席是次盛會，有指她因接下其他工作才被迫甩底，擠身紅人行列的她實在忙得不可開交。

曾戀香港先生

劉穎鏇人氣有增無減，連帶其感情生活也成為焦點；日前，Tiffany為商台節目《公子會》擔任嘉賓，罕有分享初戀的分手真相，她在訪問中談到2016年返港參選港姐，原本只打算趁暑假攞人生經驗後便返回美國繼續學業，最終卻選擇留港發展，開始其演藝事業。不過這決定，令她與身在美國的初戀男友繼而分隔兩地，雙方難敵Long D導致感情逐漸變淡。結果，劉穎鏇與初戀男友在沒有任何挽留情況下和平分手。

Tiffany最近分享了擇偶條件，她說：「我從小到大都喜歡打籃球，一來可以強身健體，二來可以磨練毅力，所以志同道合的男生當然會加分，始終要有共同興趣才能一起走更長遠的路。若然是熱愛打籃球及行山的『運動型』男生更會雙重加分，可以跟另一半一邊行山一邊談心，陪著你走的感覺。」劉穎鏇自言正值事業衝刺期，希望可以專注事業發展。Tiffany入行10年緋聞不多，最令人深刻是她在訓練班結識的香港先生胡㻗，雖然男方的同母異父兄長是TVB小生羅天宇，但星運卻不及哥哥。劉穎鏇與胡㻗在2018年被揭撻著，有傳媒拍得胡㻗晚上駕車載女方到西貢銀線灣談心，事件曝光後，當時只得21歲的劉穎鏇隨即被公司高層急召照肺，她更在經理人陪同下會見傳媒交代事件，期間情緒激動當眾落淚，她承認自己處事不夠成熟，並向公眾致歉，同時表明會將全副精神放在工作上，之後一直與緋聞絕緣。