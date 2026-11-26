TVB長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2026今日（26日）在將軍澳TVB一廠舉行，馬蹄露出席盛會獲頒30年長期服務獎。幾乎絕跡公仔箱多年，馬蹄露受訪時被問到加入TVB至今30年的感受，她形容：「就好似噚日嘅事，今日咁快發生咁。眨下眼就到，其實一啲都唔覺得已經30年。」馬蹄露又透露當年在電台工作，全因曾志偉覺得她「個樣好蠢」，於是找她亮相搞笑節目，其後志偉再好引她入TVB。

馬蹄露曾於90年代至千禧期間活躍螢光幕，她談到自己最深刻角色，首推一定是《真情》的May May和《皆大歡喜》的百合，不過近年她被投閒置散，自2019年起便未再獲派任何劇集及工作，笑言每年都有返公司食盆菜，見同事依然非常開心：「入到嚟TVB，呢個真係大家庭，覺得好舒服。」

馬蹄露自封「佛系」，演出工作亦會隨緣，並表示：「你有嘢俾我，我就做，冇嘢我就落得清閒，我又唔會好識得去周圍搵嘢做同打交道，我都係幾隨緣嘅人嚟嘅。」談到自己零工作安排，馬蹄露稱：「要知道依家呢個大環境，我哋有《中年好聲音》啦，仲有港姐，同埋佢哋都好後生嘅，我都叫做係老一輩，我後生嘅時候大家都見到我好多劇啦，到呢個年紀，我覺得係好難搵到一啲真係好適合我嘅角色。」自嘲形象及戲路比較特別，知道自己定位，故她不會太介意，但有劇拍固然開心，可以過戲癮。當被追問會否繼續效力TVB，馬蹄露想了一會表示很難答，但暗示有意離巢：「我覺得都會有一個階段一個階段，咁我覺得如果做咗30年嘅一間公司，我都覺得都…差不多喇！咁可能或者我想再去另外嘗試一啲第二啲嘅嘢啦！」馬蹄露又透露近年公司沒有出糧給她，所以亦沒有逼她還騷，自言日常很多事要忙，包括要照顧年邁母親。