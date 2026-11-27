今年是經典日劇《悠長假期》30周年，ViuTV獲授權拍攝的香港版將於12月中開播，從宣布改編翻拍、選角到近日推出預告片，評論兩極。演員陣容有AK江𤒹生、林愷鈴(Ashley)和JACE陳凱詠分別飾演竹野內豐、松隆子和涼(Ryo)的港版角色，重演經典，各有挑戰。AK和Ashley為了親自應付演奏級樂章，提前苦練，兩人繼《繩角》後再合作，默契十足，拍咀戲一take過搞掂。戲中角色各有愛情抉擇，現實中3人又會點揀？

林愷鈴一口答應 重演經典，難免有比較。3人當初考慮接拍，卻沒想太多，AK最擔心是檔期能否配合，林愷鈴兒時已跟媽媽龔慈恩追看此劇，受邀參演一口答應，反而最擔心是臨時落選，空歡喜一場；JACE自言多年沒拍劇，掙扎自己能否應付。剛憑《我們不是什麼》奪金馬獎最佳男配角的AK，略帶反叛又俊朗不覊的氣質，不輸竹野內豐角色，不過AK坦言難免有壓力，「明白外界會拿來比較，但始終是30年後的版本，角色劇本亦有少少改動，例如我同JACE在香港版戲份會加長，交代過往經歷和背景。」港版由原劇的11集增加至15集，主要補充3角色的背景和感情線，令劇情更豐富，緊貼香港觀眾的睇劇節奏，JACE指當年被視作前衛的姊弟戀或時代女性心態，現今已屬平常，故難以直接比較。

鋼琴女神VS綠茶婊 當年松隆子演的鋼琴學妹涼子深入民心，自帶氣質林愷鈴直言有挑戰，「我唔想只係演鋼琴女神，我想讓觀眾了解佢背後嘅心理歷程。」涼子周旋於兩男之間，若非由松隆子演，很容易變討厭的「綠茶婊」，Ashley坦言起初也滿腦問號，「但新劇本補充很多背景，其實她只係一個入世未深嘅大學生，第一次接觸愛情和心動感覺，唔知道咩叫愛情。無論鍾唔鍾意佢，都希望可以理解佢。」 彈琴場面 親身上陣 另一挑戰是彈鋼琴，Ashley雖已考獲6級資格，但要彈半首演奏級的樂章，提早一個月練習。AK聞言半說笑道，「導演因人而異，佢彈半首，我只係彈兩個bar！」為了親身彈奏，他花了個多月時間跟老師學琴，慶幸拍攝𣈱順「除了有個位彈得較長，要用替手，全部都自己彈。」兩人相隔4年再合作，滿有默契，亦見證彼此進步。至於拍咀戲，向來拍談情戲變怕醜仔的AK，自豪表示一take過完成。已有7年沒拍戲的JACE，自言角色跟自己截然不同，慶幸對手是AK，「因為我哋本身都熟，就好輕鬆，佢有一種淡定嘅感覺，有少少主場之利，好安心。」

Ali主動破冰嗌「細佬」 談到與李佳芯(Ali)演姊弟，AK大讚Ali保養好，集陽光與活力於一身，「第一次見佢，佢就一下拍落我個頭：『喂，細佬！』好快就破冰。」至於與MIRROR兄弟呂爵安(Edan)合作，原來AK自《全民造星》後，首次與Edan長時間相處拍劇，教他「另眼相看」，「可能佢喺隊中較細，平時排舞會比較調皮，但拍戲就睇到佢好專業穩妥，聽導演指示。」JACE亦和應道，兩人從直銷節目、推出合唱歌到齊齊拍戲，「佢真係成熟又沉穩咗，冇做古靈精怪嘢，唔寸我會幫我。」至於AK，JACE坦言：「相識多年佢都無變過，就是內裡如一的一個人。(AK：Kai少咗？)都多喎！佢嘅Charm嘅地方，係平時對朋友有玩一面，同時亦會好照顧，當然有也成熟一面。工作上好專業，即使玩到幾瘋狂，一埋位就好認真。」

AK唔貪新鮮 重舊情 港版《悠長假期》加強3人角色的背景和關係描繪，AK演的黃子樂則徘徊於拍拖多年的女友劉詩薇(陳凱詠飾)，以及新相識的李芷媛(林愷鈴飾)之間。現實中，AK會如何取捨？他強調必定會清清楚楚，結束一段戀情才開始另一段，「但我會明白遇見Wendy(李芷媛)嘅新衝擊，不過最後我會揀同自己有最多回憶嘅嗰個人。新衝擊可能係外觀上嘅新刺激，但一段關係走到最後，首先係兩個人夾唔夾，傾唔傾到偈，內心價值觀係咪相同先係最重要，我會揀一個同自己適合嘅人。」旁邊聆聽的JACE露出不屑的笑容，她笑言仍未抽離角色，「我一邊聽一邊諗起劇情，佢哋兩個嘅互動，突然好似忟忟地……」

感情事討厭拖拉 反過來，李芷媛則周旋於不覊有型的黃子樂和內斂有才華的黎明俊(呂爵安飾)之間，現實中JACE和Ashley會如何取捨？AK即時抗議，「不覊要加埋才華！唔該。」JACE懶理是否有才華，「兩個都麻麻地？佢哋對感情唔清唔楚。戲外，我自己唔係咁嘅人，有就有、冇就冇，所以做唔到悠長假期。」Ashley亦不喜歡拖拉糾纏，「不過，我覺得同我唔同嘅男仔吸引啲，所以我好明白角色嘅一見鍾情，因為好新鮮，就好似坐過山車嘅感覺，有意想不到嘅感覺。」

MIRROR齊學work life balance 劇集主題是視人生低潮為上天給自己的長假。AK就認為即使如意的日子，也可以讓自己放長假，「若覺得需要停下來，俾自己時間享樂休息，就去放假，呢個都係你嘅生活一部分。MIRROR好多人嘅work life超級唔balance，但這幾年大家都學習點俾自己喺適當時候停下，停一下或停10步都得，俾自己緩衝可以俾自己吸收，再繼續做。」他舉例早前跟邱禮濤導演和ANSONBEAN往美國為電影《我們不是什麼》交流宣傳，順道見朋友和上課，3個男子齊齊玩過山車和入鬼屋，笑言可寫入人生CV。

假期的意義 JACE笑言向來主張放假，她在轉型做獨立歌手前，亦曾往洛杉磯、墨西哥、台灣等地旅行，她笑言，「拍呢套劇前，我自己放緊悠長假期，若然唔係《悠長假期》，我會繼續放長假。我好主張放假，唔好覺得停咗就慢咗，每個人都有自己嘅節奏，我俾自己理由係要走更遠嘅路。」Ashley認為劇集正是探討何謂假期，「未必係咩都唔做，而係當生命一方面唔如意，將重心放喺第二度，令自己成長、繼續體驗，從而搵到自己最想要嘅嘢。」她自言不習慣純粹躺平，「其實有點矛盾，artist都做有工作，但同時又會burnt out。所以我會選擇轉移重心，無劇拍就做音樂。」

採攝：Grace 化妝 : Giann Cheung(AK), Zoey Chin(Ashley), Echo& Anson (JACE) 髮型：Frankie Ho @Hair Culture(AK), 珹元(Ashley), Kenki Lau(JACE) 服裝：@ithk @kidsuper @palmangels #zarahk @zara @rickowensonline(AK), ANTEPRIMA(Ashley), FENDI(JACE) 造型： @wanjansco @theclothesurgeon(AK)