TVB舉行長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2026，曾在2006年參加港姐入行的「長腳蟹」呂慧儀，昨日現身接受20年服務獎，而《愛·回家之開心速遞》好拍檔羅樂林則獲頒傑出員工獎，兩人在活動上開心受訪。 呂慧儀出道至今，認為《愛·回家之開心速遞》的「熊若水」是其從演以來的代表作，她本人最深刻則是2008年劇集《原來愛上賊》中的「長腳蟹」一角，不僅是她首個有名有姓的角色，「長腳蟹」更成了呂慧儀的代名詞，身旁的羅樂林即謂：「你嘅真名好多人未必會記得，長腳蟹大家都記得。」

羅樂林爭取休息時間 現年78歲的羅樂林回顧加入TVB以來的經典作品，坦言自己印象最深刻角色計有《大時代》的股神葉天、《笑傲江湖》的任我行等，而在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演的大龍生一角更是深入民心，笑指觀眾都忘記他的真名，大家都會親切地稱呼他「大龍生」。 羅樂林見證電視圈的不同年代，58年前報考邵氏訓練班，並先後效力佳藝電視、麗的電視、亞洲電視及無綫電視，多年來戲路不是演大反派就是演大好人，壞人往往難逃一死，好人又常遭人陷害致死，粗略估計自己在鏡頭前死過的次數多達百多二百次。提到羅樂林曾於2011年4月6日至7日期間，在TVB播出多部劇集內同時出現其角色死亡情節，創下「一日死五次」的經典電視趣聞，同時還登上海外媒體版面，他認為是一項紀錄，自己亦估唔到會出現在自己身上。羅樂林坦言從演近60年未停過，現在專心休息，他表示：「以前喺九龍城，我成日都買餸煮飯俾屋企人食都40幾年，而家街市都唔去，我而家想多啲休息。」呂慧儀則指羅樂林一直有勤力做運動。

呂慧儀做囝囝好榜樣 近年，呂慧儀積極拓展教育業務，笑言：「我實在太唔醒目，同埋太唔夠叻，要讀多啲書同做多啲功課。」她指身邊個個都讀書叻，從而鞭策自己再俾多點心機，希望在小朋友面前做個好榜樣，談到兒子日後升學，她會考慮兒子到海外升學，但自己首選乖仔留在香港升讀大學。呂慧儀與友人合資創辦教育中心，更利用工餘時間半工讀，成功於網上修畢英國牛津大學賽德商學院（Saïd Business School, University of Oxford）的行政領導課程（Executive Leadership Programme），各科成績均達80分以上順利取得證書。