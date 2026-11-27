已故富商林百欣孫女、林建岳與謝玲玲長女林恬兒，今年8月傳出與何正德結束12年婚姻。其後，她的私照疑遭人盜用並外流，林恬兒與何正德先後就事件發表聲明，林恬兒表明對事件感到震驚、並已報警求助。在連番風波之下，林恬兒近日把社交網帳戶名稱由昔日「Emily Lam Ho」改為「Emily Lam,JP」，正式刪除夫姓。

舊照未刪

林恬兒婚後多年在社交網一直以夫姓示人，帳戶名稱沿用「Emily Lam Ho」。隨着婚變消息持續發酵，她近日刪去名稱中的夫姓部分，改為「Emily Lam,JP」，決心重新出發。不過，過往與何正德的夫妻合照及一家四口的生活片段，仍然保留在帳戶之內，表現大方。