已故富商林百欣孫女、林建岳與謝玲玲長女林恬兒，今年8月傳出與何正德結束12年婚姻。其後，她的私照疑遭人盜用並外流，林恬兒與何正德先後就事件發表聲明，林恬兒表明對事件感到震驚、並已報警求助。在連番風波之下，林恬兒近日把社交網帳戶名稱由昔日「Emily Lam Ho」改為「Emily Lam,JP」，正式刪除夫姓。
舊照未刪
林恬兒婚後多年在社交網一直以夫姓示人，帳戶名稱沿用「Emily Lam Ho」。隨着婚變消息持續發酵，她近日刪去名稱中的夫姓部分，改為「Emily Lam,JP」，決心重新出發。不過，過往與何正德的夫妻合照及一家四口的生活片段，仍然保留在帳戶之內，表現大方。
日前林恬兒出席雜誌頒獎典禮，她以「Grace Under Pressure（壓力下的優雅／處變不驚）」為題分享體會，她坦言：「不需要任何人的許可才能繼續前行……尋找那些以尊重激勵你、以誠實支持你的人。保護你的尊嚴，並允許自己向前邁進。」她更感激母親謝玲玲的支持，認為人生總會遇到突如其來的挫折或背叛，有時最錐心的傷害，恰恰來自原本以為會堅定支持自己的人，並指這一切都是最近的經歷有感而發，又寄語大家：「人們會將自己的恐懼投射出去，而且他們想把你拉下水，但不要讓他們的不安全感，成為你生活的中心，別理會那些聲音，活出自己，專注於自己的生活。」