《女神配對計劃》首輯成功撮合了曾展望、葉蒨文和羅毓儀、林俊其。來到新一輯，郭珮文跟前度Ice能否復合當然值得大家關注，但今次觀眾始乎把目光聚焦在何沛珈及俞可程的是非，前者被認定是「綠茶」，後者則被指扮單身，最近更陷入獲家底猛料的男導演特別照顧風波。今日，俞可程更宣布退出《女神2》，但她就否認網上傳聞。 早前她與陳若思、阮嘉敏一齊接受《am730》訪問，除了否認扮單身，強調跟男導演外出都是為了拍廣告。（訪問日子當日未發生與男導演把臂同行一事）至於所有是是非非，俞可程就有一個說法。

愛煮飯男 俞可程在訪問中談到自己的理想對象，她直言愛粗眉的男仔，因為覺得為人會比較可靠，也愛另一半是住家男人，「我好欣賞識煮嘢食嘅男人，因為我覺得煮嘢食好需要耐性，如果鍾意煮嘢食，佢嘅脾氣一定好好，唔會貪玩去蒲。同埋專注煮嘢食個樣會好吸引。」 她坦言拍攝《女神2》因而認識自己更多，遇到心儀、很愛自己的人，也遇過一些阻撓、不如意的事，在短短幾個月經歷了很多，令她走出不相信愛情的陰霾。

與男導演是工作關係 對於圍繞住她的是非，她強調被網民多次拍到跟男導演外出，是因為自己接下一直很想拍麥當勞廣告，自己很想做好些，所以請求對方幫忙。「真係純粹工作，係無親密行為！我係單身咗一年半，同節目組講得好清楚。拍得真人騷，愛情方面話題係無對與錯之分，係觀點與角度，價值觀唔同就會有唔同睇法，所以就會有好多討論。我諗節目組都係想大家思考愛情觀係點，係有討論空間。」 被人影到一定認 她指《女神2》是一個很多noise及受歡迎的節目，大家都看得好肉緊，自己也有看網上討論，自己也反思價值觀怎樣才是最好。至於拍拖會否公開，她表示若穩定公開未嘗不可，但對方若是圈外人，對方想要多些私隱，自己會尊重他。「如果係被人影到，啲人知道我拍拖，我會大方承認！」

拍拖最緊要大方 阮嘉敏認為現今世外，外間很包容藝人拍拖，留意到大家都想她們得到幸福，所以可以大大方方公開，「拍拖大大方方，大家見面say hi，其實件事好舒服！你諗下公司開埋個節目，俾埋製作費你去識男仔喎！」 她表示在節目出街後，也有留意網民的評價，留意到網民指她很大量，自己回想跟別人相處時，是很著重他人感受，但這個是自己的性格，最重要大家開心。問到會否令她跟異性相處很易成為「兄弟」，她表示從不擔心，因為很清楚自己如能跟對方發展，大家的相處一定會不一樣。「我唔係好多朋友，但男仔係比較多！」

問到哪種不一樣，她舉例說：「send message俾我一定會好耐先覆，但對方係男朋友就唔會，一定係好快覆。」她又笑言自己的廚藝欠佳，只能炮製簡單到不行的菜式，但味道就一定⋯⋯。 決定要忠於自己 她自言參加這個節目時，考慮了一段很長的時間，及後身邊的朋友、同事都很鼓勵她參與，監製也叮囑她要做自己。「人生苦短，我最後揀邊個，人生係我係由我話事，當然網民意見我會理，但七百萬人七百萬個意見，迎合得邊個？自己唔可以令自己委屈，同要活在當下。唔好浪費自己做過嘅嘢！」

拍節目始發現感情世界各不同 陳若思直言因為節目而反思過去的感情，以往拍拖分手從不認為是自己的問題，只是大家能否夾到，亦以為其他女仔的感情觀跟她相若。直至拍節目之後，始發現大家的愛情觀是很不同。她坦言自己有時很矛盾，就算對方跟她說「我愛你」，自己也會想他朝對方可以換另一人。她又提到自己拍拖一定會以男友行先，但眼見其餘女神竟是以工作行先，令她思考自己如何做一個好的女朋友。 為觀眾感受改變決定 陳若思表示比較愛另一半能教到她東西，所以老師類型最啱key，「我喺愛情入面係要人湊嘅小朋友，我唔怕老師悶，我可以自娛㗎！我係鍾意怕怕醜醜又成熟穩重男仔。」對於會否公開另一半，她表示會待感情穩定才會公開，她直言是很受他人意見左右的人，「如果我哋鬧交，或想分開下，好驚如果佢哋（觀眾）好鍾意我哋，而我就好驚而唔敢公開，所以會因為其他人壓力而影響自己愛情。」

她坦言明白到觀眾很想見到吳兆麟與她組成cp，「我好驚令大家失望，因為加咗呢個因素，已經唔係單純我鍾意佢。我會驚在鏡頭面前做到一啲嘢令觀眾唔鍾意，有時對方做啲嘢，我會好嫌棄佢，但觀眾可能想睇到我哋甜蜜畫面，會令我唔敢嫌棄佢。」