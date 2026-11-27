俞可程（Kanis）近日被指疑似與TVB導演發展地下情，參加《女神配對計劃2》期間疑隱瞞戀情扮單身，事件曝光後她缺席《萬千星輝賀台慶》，而《女神2》新一集更疑將她與求愛勇者侯建民在主題公園的約會片段全數刪走，連累對方無辜「被消失」，她亦因而被封「地下程」。俞可程是非不絕，近日再有知情人士爆料，大數她在《東張西望》工作期間早已「犯眾憎」，更爆她多次無視警告堅持穿短裙出鏡。

懶理導演勸喻 爆料人指出，俞可程在《東張西望》組內人緣極差，達到「犯眾憎」的地步，主因是她經常不顧拍攝場合及追訪需要，堅持穿着不適合的短裙出外景。有指多位導演已先後向她發出警告，指穿着短裙會令觀眾的焦點落在其身材及衣着上，影響新聞節目的專業與觀感，但她懶理勸喻，依然一意孤行穿着短裙到達拍攝現場，最終導演唯有「硬食」繼續拍攝，令不少人頗有微言，更指「如果有得選擇嘅情況下，都唔會搵佢開工」。有傳她之所以如此肆無忌憚，主要是因為與公司高層關係密切，有大靠山撐腰。

雖然負面新聞纏身，但俞可程似乎未被公司封殺，火速復工重回資訊性節目的工作崗位。日前有指她為資訊性節目錄音，並在電視城的中餐廳出現，與她同枱用餐的大部分為資訊節目幕後人員，全程有講有笑，神態自若，看來未受負面緋聞影響。有指「地下程」之所以未被「封殺」，主要是她為人相當識做，行為舉止特別惹人憐愛，獲資訊節目幕後人員力撐。