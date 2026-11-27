TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》近期風波不斷，俞可程（Kanis）被指與TVB綜藝科高級導演鄭韜畧發展地下情，疑似扮單身參加節目，當事人Kanis今日（27日）終透過IG限時動態回應風波，發文道歉兼宣布退出《女神配對計劃2》。

身為《女神配對計劃2》拍檔的阮嘉敏，昨日出席TVB長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2026，從助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲手上接過10年服務獎金牌。阮嘉敏受訪時被問起俞可程，就對方的片段在節目中被刪走，她表示：「我哋成個團隊都有關心佢，佢就話OK嘅，但就有好多問題要處理緊。」談到《女神2》之後的拍攝，阮嘉敏昨日在訪問中直指很多未知之數，製作組正努力去處理問題，其當時答案已露玄機。同時，阮嘉敏重提參加節目前曾進行嚴格的單身審查：「以我所知每一個人，甚至我自己，都有casting過班女仔，我都有，佢哋見咗我兩個鐘，問晒我心路歷程、