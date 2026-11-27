粉絲收貨現兩大爭議

雖然銷量報捷，但隨後卻引來兩大爭議。部分粉絲收貨後大吐苦水，指出臍橙太酸，品質與預期有落差；第二，不少客人更指未有收到黎耀祥的簽名照，並表示相當失望。面對負評，黎耀祥日前連拍兩段影片，雙手合十公開道歉，態度極度誠懇。

承諾負責到底

黎耀祥在影片中解釋，因銷量達十多二十萬單，實在無法向每位客人送上親筆簽名照，他直言：「我嘅簽名唔係好值錢。」並強調在直播間只表示「有機會才可以獲得簽名」 。至於臍橙品質問題，他解釋篩選期間難免會睇漏，但亦不是推卸責任的藉口，並霸氣謂：「喺我度落單，品質底線我一定會為大家守住。」他續指若收到的臍橙有問題，要立即找客服申請理賠：「如果客服處理令你唔滿意，可以直接搵我，我親自處理，放心，有祥哥係到。我唔會辜負每一位粉絲對我嘅信任同期待，無論出咗咩問題，我一定會負責到底。多謝大家支持同理解。」黎耀祥的一番話，獲不少網民大讚良心主播。