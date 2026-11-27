新城廣播27年前人氣節目《我芝訂》，今年8月28日重現大氣電波，主持陳小芝、啤梨葉文輝、懷鈺再次重組，陳小芝碌盡人情卡，請來劉德華和張栢芝現身，力撐《我芝訂》限定復刻，劉德華更於三個月內兩度成為節目嘉賓。今日（11月27日）是《我芝訂》最後一集，懷鈺請來粵菜女廚神好友「三姐」蕭秀香壓軸登埸。

「食神金獎」爆秘密

三姐曾於2005年參加新城財經台主辦的「食神爭霸戰」，勇奪金獎及最具創意獎，所以和新城很有淵源。三姐和小芝、懷鈺經常見面，這次就如朋友聊天般，「爆出」了不少三姐鮮為人知的秘密。