由出爐金馬影后袁澧林、馮德倫、胡杏兒及周秀娜主演的《第四幕》在香港的票房表現越戰越勇，展現上畫第二及第三周後票房上升的凌厲後勁。自11月16日至25日期間，電影已連續10日成為單日最高票房港產片；第二周個別單日成績更超越首周同日表現。踏入上映第三周，首日票房不僅未見回落，反而較第二周首日大幅飆升約63.5%，足證觀眾支持度持續升溫，截至11月26日晚累積票房數字為港幣260萬。

金像導演爾冬陞擔任監製、香港新銳導演王德健自編自導，是文創產業發展處及香港電影發展局資助的「薪火相傳計劃」的重點作品，繼金馬獎後，在「2026嘉興南湖·吳天明青年電影展」的「首作之上」單元中破紀錄橫掃三項推介大獎，包括「評委員會推介最佳影片」、「觀眾選擇影片」及「首作推薦人特別選擇影片」三項殊榮，成為全場大贏家，並創下該單元史上首次由同一部作品包辦專業評審、大眾觀眾及演員推薦人三大維度獎項的紀錄。

導演王德健於映後交流透露片名玄機，他解釋傳統戲劇多為「三幕劇」，「第四幕」則是本以為走向結局卻突然生出意外的一幕，亦是四位主角放下執念後最赤裸交鋒的時刻，並坦言：「寫缺點正是直視人性的方法。」王德健特別感謝監製爾冬陞從劇本、拍攝到後期全方位的引領，上台領獎時更謙虛表示希望將榮譽與同場12位新導演及台前幕後分享，寄語業界一起拍出更多好電影。