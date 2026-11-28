馬浚偉近年事業發展凌厲，現為衍生集團副主席、執行董事兼聯席行政總裁，年薪高達252萬港元，有指他今年5月上任，履新不足半年已交出亮眼成績，收入較去年同期增長至5,500萬元。儘管貴為上市公司高層，但他生活依然貼地，昨晚（26日）於社交網分享一雙幾十元的懷舊膠拖鞋，原來是懷念已故的父親。
二話不說下單
馬浚偉於社交網分享一雙印有「SP」標誌的黑白色懷舊膠拖鞋，是80、90年代的街坊款式，他在帖文中透露為何會買下這雙拖鞋，並感性寫道：「昨天忽然在網上看到這雙拖鞋，我二話不說就下單，結果昨晚就送到了。小時候在白田村（邨）生活，父親最愛穿的就是這款拖鞋！到我上了中學，我也跟父親穿上這同款同色的拖鞋。我經常跟好友說，我記性一向很好，甚至一歲多時的一些畫面，至今仍歷歷在目！也許就是這個原因，我總會偶爾懷念起那些年的光影，那些簡簡單單、普普通通的物件。緣份讓我再遇上，是多麼美好的事！是夜，一雙拖鞋，已讓我心內暖意滿滿。」
基層家庭長大
馬浚偉自幼於基層家庭長大，家中有三姊一妹，一家七口起初居於石硤尾徙置大廈。母親於1999年離世，而從事巴士司機30年的父親一直支撐着家庭，並於2022年因胃癌離世。父親患病期間，馬浚偉特意搬近醫院附近居住，方便每天照顧，絕對是圈中罕見的孝順仔。