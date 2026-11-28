梁詠琪（GiGi）紀念入行 30 週年的《LOVE GiGi 愛自己世界巡迴演唱會－香港站》，一連三場演唱會昨日（27日）在紅館開鑼。首場嘉賓是陳奕迅（Eason），他唱出重新編曲的《煙霧瀰漫》，並與GiGi合唱《落花流水》。Eason一見到Gigi即笑指對方為就其身高，所以不穿高跟鞋，Gigi就笑言自己只是想穿得舒服些。Gigi表示因為大家是同期出道，一齊去拎新人獎，Eason即表示：「我無乜！鄭中基金獎！」而Eason就笑稱女歌手無乜，Gigi聞言說：「係呀！所以我拎晒囉！」之後逐一數同期出道的歌手。

同梁詠琪有商有量

Gigi表示過去跟Eason合作不多，Eason說：「我係有做過你演唱會嘉賓，好似係《G for Girl》，你記唔記得？」Gigi大感茫然，並反問Eason是不是自己衝上台，其後Gigi自認生完之後出現腦霧，很多東西都不記得。Eason續指當時因為要做Gigi的嘉賓，所以未能做另一位女歌手的嘉賓。Eason更爆出自己做嘉賓的主要條件，他表示會跟對方傾下唱甚麼歌，大家的key要點夾，「你會同我傾唱啲乜點樣夾，另外嗰啲唔傾我咪唔做囉。因為大家有來有往呀！」Eason談到今次跟Gigi傾，更有蛋撻食非常開心。其後他從褲袋拿出Gigi最新的專輯，更自備簽名筆，要求Gigi寫上「Dear Eason」又要著名日期，GiGi也搞笑地在像圓檯的歌衫上墊住為他簽名。