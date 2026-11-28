楊千嬅與衛蘭昨晚（27日）現身尖沙咀文化中心，為FIF慈善音樂會《TheEverPresent LIVE》彩排，她們表示今次非常難得，因為參與的樂手要上學，只能在周五至周日排練，更形容是次音樂會絕不是單純由4位歌手輪流登台的拼盤演出。二人直言今次4位歌手都不同風格，會有不少crossover，但今次是跟管弦樂團合作，所以會有一定難度。談到她們在29日還有一次合作，千嬅預告屆時會唱衛蘭的歌，「到時會唱衛蘭演唱會一首歌，我自己都要練下！」千嬅在完成彩排之後，更趕到紅館支持梁詠琪。

早前衛蘭透露其聲帶因過度使用，出現無法完全閉合及有空隙的情況，自己只能為接下來的演出作有限度練歌。她表示暫時未去照，知道聲帶上方出現了縫隙，導致發聲時未能完全閉合：「即係上面有個gap，所以真係閂唔實。」在旁的楊千嬅解釋歌手唱高音時需要兩邊聲帶緊密貼合才能順暢發聲，可能她太攰導致，並借跑馬拉松作比喻，「跑馬拉松跑完10K，抽筋或者行唔到咁樣，然後需要休息同拉筋一樣。」在旁的衛蘭表示只要有足夠休息便可，她透露完成演唱會後再緊接有不少工作，並指最快到明年一月才放假。

千嬅表示準備完澳門演出之後，便會攞假休息，令自己有好的狀態，同時會抽一些時間陪下14歲的兒子Torres。她笑言只是自己一廂情願想陪囝囝，因為囝囝也有自己的時間表。她笑謂：「我都會問『阿媽咪返嚟同你食餐飯』，佢話『唔得，要補習喎』，佢都有自己嘅schedule。有樣嘢好，我哋好緊張每晚嘅晚餐時光，真係大家食飯，佢放學都想擺低啲功課呀，跟住一齊傾偈，佢乜都講嘅，我都好珍惜呢樣嘢，所以呢幾年真係好少出去囉，一有時間我都係喺屋企。」

問到兒子可有向她透露感情事或心儀對象，千嬅立即大笑反問：「如果俾我細個，我一定唔會講啦！俾你會唔會同你阿媽講？（記者：會呀！）我唔信囉！」她表示兒子只有14歲，但如果對方真的有對象，相信他也會說，一切順其自然，不會刻意追問。