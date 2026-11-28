前英皇小花王家敏（Leanne）日前開設其個人YouTube頻道《開心家敏》，她先後簽約英皇及亞視旗下，又曾參演《四葉草之赤沙印記》及《學警雄心》等劇集，參選2011年亞洲小姐奪得亞軍的Leanne，最近在自家網上節目分享過去在英皇的日子，大談當年為關智斌（Kenny）經典歌《眼紅館》拍攝MV時不為人知的背後故事。 自2018年演出ViuTV製作電視劇《好人好姐》後，王家敏似是消失娛樂圈，至於為何突然回歸幕前，她說：「其實我冇離開過，只不過有幾年，因亞姐身份關係，做咗好多內地商演，尤其一啲分享選美同扮靚心得講座，做咗好多類似嘅活動，好少時間留喺香港。」她又笑言：「我返咗大陸，先知原來亞姐喺內地好多人認識，都好受歡迎。」而開設網上頻道，她解釋疫情後，眼見很多香港人不快樂，希望能藉頻道帶給大家歡樂：「我性格樂觀，又鍾意講笑，好想帶啲開心俾大家，於是開呢個channel。除此以外，我都好想分享自己選美同扮靚心得，過去幾年，的確有唔少女仔問我關於呢方面問題，自己平日除咗鍾意鑽研化妝、護膚，亦喺上海修讀咗珠寶設計課程，可以喺頻道同大家交流吓。」

與Kenny齊獻 螢幕初吻 2002年參加TVB全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽，並獲「最具新人類風采獎」的王家敏，當年被英皇娛樂羅致成旗下藝人，對於這個曾經加入過的大家庭，留下不少難忘回憶。她在《開心家敏》第二集大讚Kenny為人細心，二人曾合作網劇，對方知她喜歡飲可樂，又會經常買給她飲，Leanne表示：「最深刻嘅梗係同Kenny拍《眼紅館》MV，因為呢個係我哋螢幕初吻，對我嚟講，當時啲動作都好激烈，我哋拍完咀戲，就要濕身，最後一幕仲要攬住對方，都真係好尷尬。」王家敏補充拍MV當日才獲悉要拍接吻戲：「我係新人，點敢推，唯有拍啦，不過我有潔癖，鍾意乾淨，所以特登買定香口膠，反而Kenny冇特別準備。」她記得在車房取景，加上知道最後一幕要濕身，她跟導演打趣：「乜玩到咁大呀！」過去多年，她跟Kenny已甚少聯絡，但兩人在公司算是有偈傾，尤其當日他們都是新人，經常和其他藝人一起吃食飯唱K：「當時覺得Kenny天生一副明星相，好靚仔，佢嚟緊開演唱會，我到時都會去捧場，如果可以，我都希望請到佢做《開心家敏》嘅嘉賓，好似師姐伍詠薇近排嘅訪談節目，請多啲朋友一齊上節目傾偈。」她感恩在英皇，獲得不少演出機會：「我不過係新人，已經拍過容祖兒，謝霆鋒嘅MV，Twins又會送蛋糕同我慶祝生日，期間又拍過成龍電影，喺《大佬愛美麗》跟陳奕迅演過對手戲，仲有同楊采妮合作過，全部都係明星前輩，令我大開眼界之餘，仲獲益良多。」

進修後增自信參加選美 王家敏在2006年決定離開英皇，她自揭是公司明言不會幫她出唱片：「我覺得自己遇到樽頸位，加上公司話唔會幫我出唱片，計劃將全部資源力捧一線藝人，我唔想淨係等拍戲。當年巿道開始委縮，連公司都話暫時唔開戲，我覺得嗰時勢好唔就我。」但她對此很看得開，更沒半點怨言：「我之前睇過劉嘉玲一個訪問，佢話自己冇代表作，雖然係咁，但毫無怨言，我好同意佢話冇可能事事如自己期待，但只要認真對待過每份工作，達到個人要求便可以。」

離開英皇後，王家敏決定再做學生，到美國讀書進修，並在美國普度大學（Purdue University）完成商科課程：「好多嘢都係焉知非福，畢業後，我覺得多咗一份自信，所以11年參加亞姐，先贏到亞軍。」