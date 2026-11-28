由宋宛穎（Sabrina）、倪嘉雯（Carmen）、倪樂琳（Ellyn）、莊子璇（Hilary）、盧映彤（Skylar）及喬美莎（Chelsea）組成的魔音女團MYNT，本月24日首度踏足韓國舞台，登上當地極具代表性的大型戶外地標光化門演出。同場還有全球首創融合香港流行樂及K-POP跳唱模式的「HKPOP」男女組合YS KASTLE，並於當日正式出道；而YS韓國偶像學院社長Yong Heo亦專程到場支持MYNT。

1度低溫跳唱大挑戰

演出當日，韓國氣溫僅約1度，但MYNT無懼嚴寒，六人穿上露臍上衣、外披皮草或皮褸襯熱褲，在凜冽大風中依然落力跳唱新歌《Tic Toc》。演出過後，MYNT立即穿上羽絨，與Yong Heo接受無綫娛樂新聞台訪問。MYNT表示曾有無數韓國巨星在光化門演出，能在此演出深感榮幸，亦非常感謝Yong Heo社長見證她們在節目中的成長，並給予演出機會。而Yong Heo對MYNT的表現非常感動，很高興看到她們成功在光化門實現韓國演出的目標。

談及戶外表演的最大挑戰，六位靚女異口同聲大呼現場氣溫僅得1度兼且大風，由於凍至手腳僵硬、站立不穩，喬美莎更搞笑高呼：「I want to go back to Hong Kong！」一眾成員親身體驗後，紛紛表示非常敬佩韓國偶像在嚴寒下依然賣力跳唱的敬業精神。莊子璇大爆演出前一日下雨，令喬美莎鞋履濕透，結果MYNT總動員連同幕後工作人員陪同喬美莎買鞋時齊齊「失守」，每人各買一對新鞋。最後，她們表示此行非常開心，希望日後能有更多機會赴韓演出，宋宛穎更稱：「希望下次再嚟嘅時候係夏天呀，Yeah！」