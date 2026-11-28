《女神配對計劃2》今日(28日) 到海洋公園舉行水上見面會，監製莫文浩及節目總策劃鄧煒鵬就俞可程（Kanis）宣布退賽一事作出回應。監製表示事件不影響拍攝進度：「Kanis琴日宣布退出，唔影響我哋嘅節目，我哋嘅拍攝會繼續進行。」他強調退出是俞可程主動提出的決定，公司並無要求：「大家經過商量之後有呢個決定，我哋都尊重嘅。佢自己可能覺得因為太多報道，太多揣測，佢亦都費事影響到成個節目嘅焦點，自己主動提議退出。」他更指上一集的調動都是俞可程主動提出的諗法。

感情線全條撤出 對於退賽後的感情線安排，監製透露其感情先將會撤出：「因為佢嘅退出，所以關於佢同求愛勇者嘅感情線，確實未必會再出，但係一啲佢同其他女神嘅交流，或者關乎其他女神嘅戀愛線，如果有佢，都有可能會出現。」他續指節目已到最後拍攝階段，不會新增女神，亦不會安排梁超怡回歸：「都唔會，因為節目已經到最後拍攝階段，應該就唔會再有新增嘅女神。」

Zico剖白感受 被問到對求愛勇者侯建民(Zico)同時被刪走會否不公平，監製強調團隊已即時處理：「當我哋知道Kanis有呢個決定，我哋即刻搵咗Zico，亦都問咗佢對呢件事嘅感覺同意願，對於佢點諗，呢啲我哋有拍低咗，聽日亦都會喺節目度有交代。」他補充拍攝真人騷要擁抱變化：「就算我哋拍攝當中，都會有好多女神同埋求愛勇者嘅決定，都會超出我哋預期。」

單身審查過程嚴謹 至於審視參賽者單身狀況的疑問，監製重申求證過程嚴謹：「每一個女神、求愛勇者，我哋真係會問佢好多次，包括一開始interview咗好多女仔，已經會問一次，確認入選會再問一次，拍攝時又問一次，甚至乎係我哋聽到一啲傳聞亦都會再問，不斷咁update佢哋嘅status。」他強調所知Kanis 現時都是單身，更表示完全相信所有參加者：「我哋係真人show，真係會100%相信佢哋，相信佢哋真心投入，所有嘢都係真既。」同時，他亦肯定其他女神目前仍為單身：「係呀，佢哋同我講係，希望到咗大結局之後就唔係咁多人單身。」