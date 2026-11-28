何沛珈與方智弘（Oscar）今日（28日）到海洋公園宣傳《女神配對計劃2》，台上播出二人拖手仔的照片，而台下影相時也有手拖手，問到二人是否感情已經昇華至另一階段，他們笑言只是被迫，但在節目中拖手是因為大家玩過山車很害怕所致。Oscar說：「因為需要啲安全感，所以有呢個行為發生咗！」

談到二人的打扮衣著相襯是否事前夾過，他們表示沒有，Oscar笑言可能近何沛珈多，所以衣著品味提升了。他的坦言私下有多了交流，會互相關心，但沒有單獨約會。 問到Oscar有沒有留意何沛珈在台慶當晚身體不適，搞到包尾收場，Oscar說：「有丫！我有喺電視度見住佢跑，最後衝線嘅時候，個樣都唔對路，有安慰佢。佢之前有講過唔想跑包尾，但唔緊要，尤其女仔身體唔舒服，又凍，唔緊要啦！」

對於俞可程退出，何沛珈表示當時看到對方的限時動態才知道，也有send message關心對方。問到俞可程在《東張西望》的工作有沒有影響，何沛珈表示不知道，因為只會收到自己的通告。 再問到Oscar有沒有私下收到俞可程通知退出，他表示也是看對方的動態才知道，但沒有send message關心她，知道外面有很多議論，相信對方現在需要空間，稍後再關心對方。談到有網民曾指因為Oscar「變心」，令俞可程只好「移情別戀」，他說：「咁樣吖⋯⋯我真係唔知，我都係忠於自己想法，自己感受行先！」