藝人莊思敏（Jacquelin）早前因母親離世後，先後在社交網分享喪禮片段及亮相TVB節目《玄戰》，惹來胞妹莊思華不滿，發文暗諷有人借亡母炒作，一度傳出姊妹不和。不過一家人畢竟血濃於水，二人早已和好如初，更聯同另一胞妹莊思明齊齊搞生意，實行姊妹同心。三姊妹首度合資在家鄉馬來西亞吉隆坡開設餐廳，下星期試業，餐廳結合潮式與日式居酒屋風格，晚上更有Live Band表演。

莊思明不干涉老公

三姊妹多年前曾在港合資開時裝店，開餐廳則是首次。莊思明解釋，父母一向喜歡潮州菜，但馬來西亞較少這類選擇，所以以往兩老返香港時必定帶三姊妹去食，潮州菜可說是全家都喜愛的口味，今次實行帶住父母回憶進軍飲食界。而莊思敏表示新店籌備了近4個月，投資7位數，她對餐廳前景充滿信心，除了因選址地段理想，近年吉隆坡旅客日增，加上餐廳食物亦有驚喜。她又指胞弟在吉隆坡生活，希望在當地有更多工作，增加兄弟姊妹見面機會，恰巧有朋友有意在當地開潮州餐廳，欲加入香港及內地元素，遂促成三姊妹合作。



提到老公楊明亦在當地開燒味店，且做得有聲有色，莊思明表示沒有刻意向對方取經，主要因為餐廳是不同類型，加上大家是獨立個體，不會干涉對方想法。至於會否擔心做生意而鬧交，她笑言兄弟姊妹吵吵鬧鬧是常態。