鍾嘉欣將於明年3月首度踏上紅館舞台，舉行入行以來首個個人演唱會。近日她為個唱宣傳，接受好友陳敏之網上頻道《Chi Chat》訪問，重提今年8月在內地巡唱獻唱《一人晚餐》時，突然做出「Thank you Sir」敬禮及大力打拍子動作，被網民嘲諷「老土」、「似家燕媽媽上身」的風波，鍾嘉欣在節目中親自拆解舞步箇中原因。

高EQ回應負評 鍾嘉欣解釋，當時主辦方要求她在演唱《一人晚餐》時，加入內地流行的「軍訓」互動環節，「其實喺內地好興嘅，叫做軍訓，佢哋（主辦單位）要我用《一人晚餐》做軍訓。」她續指因為習慣將中文指令轉換成英文理解，一聽到「軍訓」便聯想到「Army（軍隊）」，於是臨場做出軍人敬禮手勢，並笑言：「其實我唔係唱緊歌㗎，我係軍訓緊。佢哋以為我嘅排舞，其實我冇排到呢個。」說罷更在鏡頭前重複示範右手敬禮動作，身旁的陳敏之隨即笑稱要替她公開澄清。



面對排山倒海的負評，鍾嘉欣坦言最初確實有留意到被取笑「老套」、「娘」，但她直言為人母後心境早已不同，很快便釋懷：「唔mind嘞，做咗媽咪咁耐，同埋覺得幾得意吖，原先出嚟時候有少少負面嘅，好似笑我咁，咁老套，咁娘嘅。」她更大方表示：「但其實呢個就係live show，live show嘅真性情，我控制唔到大家對我喺台度嘅表現鍾唔鍾意，我只係做緊我自己之嘛。」在旁的陳敏之即安慰，透露自己亦曾被網民嘲笑。