關嘉敏、梁敏巧、李芷晴、羅毓儀、林俊其齊齊到水上樂園出席《女神配對計劃2》宣傳，他們坦言很多回憶湧現，眾人隨即翻舊帳，大談上年拍攝時進取的一面。
對於俞可程陷入扮單身風波，問到他們當年參加時，是如何證明自己單身，梁敏巧指當年會先到公司某層會議室，房間又特別陰暗，更有8位工作人員一齊「黑面」問她是不是單身，羅毓儀補充說：「爭個句『唔係事必要你講，除非你想講，你所講嘅說話會成為呈堂證供。』」
李芷晴坦言當時的氣氛非常嚴肅，會令人覺得自己好像做錯事一樣，「好似大我哋咁，不停話『唔好俾我哋捉到你拍拖，唔淨係節目個問題』我嗰陣真係嚇到有少少喊，仲有講過唔好同出面嘅男士有太多接觸！」關嘉敏笑言公司很想找私家偵探查，只是沒有budget的問題。
監製莫文浩表示會一直留意大家的感情狀況，對於當年被拍到低頭拖手及一齊坐港鐵，羅毓儀及林俊其透露當時節目組有問，林俊其笑言當時在節目內表現欠佳，只能在私下表現。在旁眾人笑他拖阿婆過馬路，羅毓儀表示其實當時對林俊其的舉動加分，「佢到依家都會見到旁邊係馬路，就同我掉位，佢會鬧我做咩行出嚟！」
問到梁敏巧知不知俞可程在《東張西望》的工作有沒有受影響，她表示不知道對方的通告，由於她與俞可程有份參與《東張三俠》錄音，她表示自己的部分如常。