關嘉敏、梁敏巧、李芷晴、羅毓儀、林俊其齊齊到水上樂園出席《女神配對計劃2》宣傳，他們坦言很多回憶湧現，眾人隨即翻舊帳，大談上年拍攝時進取的一面。

對於俞可程陷入扮單身風波，問到他們當年參加時，是如何證明自己單身，梁敏巧指當年會先到公司某層會議室，房間又特別陰暗，更有8位工作人員一齊「黑面」問她是不是單身，羅毓儀補充說：「爭個句『唔係事必要你講，除非你想講，你所講嘅說話會成為呈堂證供。』」

李芷晴坦言當時的氣氛非常嚴肅，會令人覺得自己好像做錯事一樣，「好似大我哋咁，不停話『唔好俾我哋捉到你拍拖，唔淨係節目個問題』我嗰陣真係嚇到有少少喊，仲有講過唔好同出面嘅男士有太多接觸！」關嘉敏笑言公司很想找私家偵探查，只是沒有budget的問題。