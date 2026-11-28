蔡楓華早前上翁靜晶的網上節目《危險人物2.0之楓華奇案》，造就兩人相隔多年再度合體。蔡楓華透露原本打算明年10重踏紅館開演唱會，可惜日前卻收到不幸消息，得悉紅館檔期最終未能獲批，他決定再接再厲，繼續入紙申請明年11月之檔期。

蔡楓華趁今日（11月28日）是其66歲生日，特別重返母校長沙灣天主教英文中學出席活動，除見證創下最多毛巾熊仔之世界紀錄外，更獲大家唱出生日歌慶生，昔日拍檔翁靜晶更為他送上生日蛋糕，現場更播出蔡楓華的首本名曲《倩影》，氣氛熱鬧。

蜥蝪仔哀求留低受訪

今日，蔡楓華結束活動後急急腳前往停車場打算登車離開，負責接待傳媒的「蜥蝪仔」立即上前遊說他留低受訪，但蔡楓華似乎不願接受訪問，又問TVB是甚麼節目派員到場，可是蜥蝪仔就算喊住口也無法打動蔡楓華，經擾攘一會，他獲一眾記者再三要求下最終亦肯接受訪問。

自認學校之寶待遇好

對於重返母校，蔡楓華回憶當年為學校贏得不少歌唱比賽獎項，表示今天回來，最可惜是沒有校長室鎖匙，返到母校亦未能入校長室欣賞自己讀書時的獎座。他直認以前是「學校之寶」，待遇有別其他同學，屬當時校內風頭躉，留長髮、著鬆糕鞋，以前衛形象迷盡隔籬校的女學生。今年生日願望是要重踏紅館舞台，當被問起翁靜晶願意出七位數資助他舉行演唱會，蔡楓華即指今日不想談這些，稱會考慮跟其他機單位合作，表示不用替他擔心資金問題，更明言「粉身碎骨」都要申請到紅館開騷為止：「希望能夠再次上紅館，咁就證明自己係一個真真正正嘅一線歌手，就係咁多。」近年蔡楓華只有在荃灣大會堂辦較細規模個唱，他續說：「我想有少少嘢澄清，就算10萬人買飛呢，荃灣都係坐得1,400人，兩場夾埋都係2千幾人，如果有10萬人買飛，紅館可以開到五、六場。」揚言會繼續努力，誓要申請到紅館場地為止，但拒絕透露打算開幾多場紅館個唱，表示乃商業秘密！