迪士尼繼《優獸大都會》（Zootopia）、《魔海奇緣》（Moana）後，又一原創動畫《魔法師的秘密王國》（Hexed）本周登上香港大銀幕。電影由《魔雪奇緣》（Frozen）及《優獸大都會》班底以魔法少女為主角，把魔法與成長故事巧妙結合。香港粵語版有COLLAR成員王家晴（Candy）負責聲演魔法女主角，今次更是Candy首度參與配音工作，為觀眾帶來驚喜。 今日（28日）趁住《魔法師的秘密王國》的開畫日，一大班Candy的粉絲「晴天蛙蛙」已自行召集，在戲院包場欣賞Candy的聲之演出，而Candy亦專誠到場謝票，更大送限量紀念品及跟在場粉絲合照。意想不到的是Candy原來對天真可愛的小朋友，近乎零抵禦力，在選擇得獎者時多數挑選現場小觀眾，期間更不自覺不停嗌︰「好得意！好可愛呀！」

隱藏反叛性格似足主角 在戲院現場，一班「晴天蛙蛙」早就坐定定等待偶像現身，而且他們亦迎合校園主題，個個都學生造型入場。當Candy一踏入放映院，粉絲立即報以熱烈掌聲及歡呼聲，為偶像打氣。今次Candy在動畫《魔法師的秘密王國》中，擔任女主角反叛少女比莉（Billie）的粵語配音，主持人問到Candy可有覺得自己跟角色在性格上，有甚麼相似？Candy答︰「都有幾分似，我是射手座熱愛自由，亦不愛受限制，如果有人畀限制我，我會變得反叛，這是我最近才發掘出自己的特質，亦跟比莉有少少相似。」第一次挑戰配音，Candy覺得夾口形是最考功夫。「要跟隨口形的急速，哪個位停頓，都要好留意。更發現負責寫翻譯稿的朋友都相當厲害，我純粹跟住去配便可以。」至於女主角比莉在戲中有不少經歷，要揀配音時最深刻一幕，Candy選了剛剛得悉自己有魔法力量那一剎，那份衝擊非常大。

最想擁有移動粉絲魔法 如果有機會讓自己擁有一種魔法力，Candy又會點揀呢？「我細個睇《魔雪奇緣》已經不時有這想法。好希望有瞬間移動的能力，轉移自己或轉移其他東西都可以。」那麼這刻的Candy，最想可以移動的又是甚麼？「是自己的粉絲，希望他們無時無刻都可以在我面前出現，特別是當我需要力量的時候。」這句對粉絲愛的宣言，引得全場歡呼尖叫，滿滿的力量與愛。Candy為答謝一眾粉絲的應援，特別準備了幾份《魔法師的秘密王國》的電影限量紀念品送給大家，只要答中跟戲中相關問題，禮物隨即到手。一眾「晴天蛙蛙」都嚴陣以待，積極舉手搶答，不過Candy似乎對小朋友情有獨鍾，五份禮物當中有三份都是由小朋友贏得，Candy甚至自動跪在小朋友身邊合照，對他們十分呵護。其後，Candy跟全場粉絲來個大合照後，亦坐定定跟大家一齊欣賞《魔法師的秘密王國》。