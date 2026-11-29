《你的保安 李寶安》主題曲《摩登保安》，由葉振弘和占士丁丁獻唱。

HOY處境喜劇《你的保安 李寶安》開播至今至一個月，隨著新角色如濱崎真緒、魏浚笙(Jeffrey)、葉振弘(Marco)、楊詩敏(蝦頭)等角色加入，由起初好壞參半，至今漸上軌道。而劇集主題曲《摩登保安》亦將於(今晚)29日正式登場，由Marco與占士丁丁聯手主唱，兩人以各具特色的聲線、彼此呼應，營造出鬼馬而生動的聽覺效果。二人默契十足的演繹，不但帶出劇集《你的保安 李寶安》貼地而富娛樂性的風格，更為劇集增添鮮明的音樂個性，令主題曲更易入耳、更具記憶點。

挑戰新曲風

《摩登保安》由曾憑《再見UFO》主題曲《華富一號》獲金像獎「最佳原創電影歌曲」的班底聯手，崔展鴻作曲及監製、梁栢堅填詞，林俊賢編曲，打造一首節奏明快、風格鮮明的主題曲，MV將於本周日《臥底旅行團6.0》播映完畢後率先首播，HOY YouTube平台亦會同步上架。

談到今次獻唱主題曲，占士丁丁表示非常喜歡這首作品，認為歌曲能夠展現劇集氣氛，節奏非常活潑輕快。葉振弘（Marco）則直言：「呢個曲風我未試過，好特別亦都好困難。練習嘅時候我都成頭煙，所以用多咗時間練習，希望最後出嚟嘅效果會配合到《你的保安 李寶安》嘅感覺。」占士丁丁亦分享，今次歌詞相當有難度，以往錄歌前通常會預先收到試唱帶（Vocal Demo），但今次只收到鋼琴版本（Piano Demo），需要用自己的「alien language」寫出來。Marco對此大表佩服，因為是次主題曲的旋律確實不容易掌握。