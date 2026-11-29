《女神配對計劃2》昨日（28日）到水上樂園宣傳，適逢今個月是吳俊峰和吳旭東生日，眾人拿出蛋糕為二人慶祝。問到旭東的生日願望，他表示最想與阮嘉敏配對成功。問到在旁的阮嘉敏會否令他對方的願望成真，她說：「盡可能啦，我都相信佢唔想我為祖兒做，希望我哋可以settle到啲問題，或者覺得好適合就會一齊咁！我哋兩個都想認真拍拖！我哋始終年紀唔係細！」至於有沒有準備生日禮物，她表示知道對方很鍾意打機，或者會考慮買相關東西給他。

談到早前二人一齊拍廣告，旭東表示很好玩，又很開心能跟自己的女神一齊拍，更大讚廣告商找他們有眼光。阮嘉敏直言因為廣告商是大公司，自己在公司10年也未能接到這些大廣告，但旭東只是來了幾個月便立即拍到。當記者笑二人可能互相很旺對方，旭東即表示認同。他又透露母親有看節目，對阮嘉敏的印象不錯，更著他不要錯失機會。阮嘉敏直言因為節目令他們多了溝通，會互傳訊息及視像，大家的感情好了很多。

旭東表示如果真的配對成功，自己會搬來香港，因為不能分開太久，只要能夠縮短距離，就不會讓她感到難受。談到TVB發展短劇市場，阮嘉敏著他在鏡頭前自我介紹，隔空向公司自薦，旭東立即戰戰兢兢自我介紹，場面非常好笑。