由周秀娜(Chrissie)、鄧麗欣(Stephy)、AK江𤒹生和栢天男合演的電影《大分瓶》，以保齡球運動為主題，Chrissie和Stephy演一對宿敵；一個是天才，另一個即使苦練也只能屈居第二。面對先天不足和限制，無法全中的人生，如何把握「補中」的機會？

《大分瓶》是首部劇情長片計劃的得獎作品，首次執導長片的湯仲星談到選角原因，半說笑道：「細細個睇佢哋做戲……應該係睇佢哋細細個開始演戲至啱。」接著他認真表示，過往印象，Stephy從未演過年少輕狂任性角色，而且是育有18歲女兒的小三；周秀娜亦甚少演暗黑強硬角色，故特地安排兩人挑戰反差。戲名取自保齡球術語，指10個保齡球瓶，中間8個全被擊倒，惟剩下左右兩側距離最遠的球瓶(7號與10號瓶)，是極難補中的挑戰。同時也對應兩位女主角，南轅北徹的性格背景，看似「大纜都扯唔埋」卻因保齡球成為一對宿敵，如何解決人生當前困境。

拍到超時要cut戲 談到難忘的對手戲，其中一場必然是公路上的「女子摔角」，互相推撞拉扯，鄧麗欣推跌周秀娜，繼而手執保齡球怒擲躺在路上的娜姐。Stephy坦言好大壓力，「因為有一個鏡頭係拎起真保齡球，真係好驚。當然掟佢嗰個係道具，但即使道具，掟錯位要佢食波餅都好痛，不過Chrissie好淡定。」Chrissie卻表示，「其實我都好驚，擔心佢掟過嚟時，自己合埋眼就要NG，因為個波要掟正我隔籬個位，而攝影師又拍到，真係好難，好驚要NG。」湯仲星特地找來武術指導，事前花不少時間排練，由排練到正式拍攝，「其實唔係拍咗好多talk，嗰日喺凌晨拍咗4至5小時，係拍戲最後一日，因為呢場戲超時，拍唔到另一場戲。」那場戲交代Stephy經常望海的原因，「嗰場戲係講返佢年輕時，媽媽過身，將媽媽嘅骨灰撒出海，所以個海對佢嚟講係有特別意思。」

娜姐AK戲玩壁咚 兩位女角各有成長羈絆，以愛情作填補。周秀娜演的保齡球會經理江璧君，與AK江𤒹生發展姊弟戀，導演解釋選上AK的原因，「佢見慣風雨，要搵一個細過佢而吸引到佢，唔可以係一般小鮮肉。AK靚仔到好似係漫畫走出嚟嘅主角。」談到兩人的壁咚戲，娜姐指拍攝已漸熟絡，大讚AK專業，不覺對方尷尬。而AK則為此片獻大銀幕的初吻。 理智打倒戀愛腦 鄧麗欣演的馮燕青則甘願做栢天男的小三，「角色好戀愛腦，為愛情放棄自己夢想，我一定係調轉，我細個好鍾意打排球，但都有拍下拖，如果要我俾時間佢，而唔俾我打波，我一定會揀打排球。當然間中都試過戀愛腦的一刻，但好快就被理智打倒，我覺得拍拖要互相明白。」娜姐自言年輕時也曾戀愛腦，「細個會因為對方覺得我有咩唔好，就會懷疑自己真係咁差。如果要我為咗另一個人放棄自己好鍾意嘅嘢，可能要諗一諗。我覺得感情要雙方。」

同人比較好辛苦 Stephy是前香港青年排球隊隊員，也曾經歷自覺天賦不如人的時候，「所謂天分，可能係同先天條件有關，例如雙腳長啲、雙手長啲，練少少已達到效果。其實我打排球係算矮，所以要跳高啲，可能要比人花雙倍或三倍時間去練，曾經都有埋怨，例如練鴨仔跳會問點解唔生得高啲，如果為咗達到目標努力係值得。」Chrissie反問，「何謂天分？如果我鍾意、享受過程就OK，當然有人做得比我好，有人比我差，若果長期係呢種狀況會好辛苦，我會叫自己唔好比較。」Stephy認為最重要是對得起自己，「我從來唔同人比較，我同自己比，能夠比以前進步已足夠。全世界咁多人，會令自己好痛苦，對進步亦冇幫助。」她坦言亦試過因不停NG而感氣餒，但從沒想過放棄，「演戲好難比較，沒有絕對的對錯，當然要累積經驗。」

一凹一凸 互相學習 談到以大分瓶為電影主題，馮仲星希望帶來人生反思，「當我哋打唔到全中，留低嘅問題會唔會誠實面對和解決？」Chrissie認為《大分瓶》不是熱血勵志的運動電影，「兩個一凹一凸嘅保齡球員，如何在對方身上，睇到自己現時無或對方有嘅好嘢，放低自己嘅過錯或執著。拍完呢套戲都幾大感受，人生唔係得一次機會，補中都好緊要。」Stephy補充，「要學習面對人生的不完美，過去可能有做得唔好嘅遺憾，但永遠要記住所有嘢都掌控喺自己隻手，可能改變過去做得不完美嘅事。就算補中唔成功，起碼盡咗我嘅努力，已經係不完美嘅完美。」

文：Grace 攝：羅錦鴻