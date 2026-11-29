Gigi梁詠琪一連三場《梁詠琪LOVE GiGi愛自己世界巡迴演唱會-香港站》，昨晚(28日)於紅館舉行第二場，有林家棟、鄭中基、陳茂賢導演、填詞人陳少琪帶同太太黃靄君和女兒陳明憙、Coffee林芊妤、文雋導演等親臨力撐。繼前一晚有Eason陳奕迅驚喜現身，第二場請來久未在港獻聲的吳奇隆。這是吳奇隆繼33年前擔任葉蒨文演唱會的嘉賓合唱《選擇》後，再次踏足紅館獻唱。原來Gigi於94年求學時期，已很喜歡由吳奇隆主演的電影《梁祝》，估不到多年後的今天，自己與電影中的女主角楊采妮成為了閨蜜，亦請到男主角吳奇隆做她的演唱會嘉賓，感謝二人令她夢想成真。

吳奇隆現身前，Gigi先跟觀眾分享一個浪漫小故事，她說：「我讀書時期有一段時間，每當我返到屋企，我個電話就會響，攞起個聽筒，係冇人講嘢，只係播住一首歌，呢個情況維持咗一個星期，我而家試吓還原當時嘅情景俾大家睇。」Gigi拿起舞台上的電話後，吳奇隆即驚喜現身舞台，深情唱出他早期出道的廣東歌作品《一天一天等下去》，現場觀眾按捺不住尖叫歡呼。

吳奇隆今次為Gigi重踏紅館，回憶滿滿，勾起Gigi少女時代的青澀記憶，她說：「我真係好開心，因為咁多年嚟我都係回味電話筒裡面你嘅歌聲，冇諗到終於有一日喺我演唱會聽到你真人唱俾我聽。」 難得到來，吳奇隆再唱出經典國語歌《祝你一路順風》，二人還手拖手遊走舞台兩旁的通道，與觀眾近距離接觸和握手，Gigi更搞笑地說：「好開心呀，可以同奇隆喺紅館繞場一周，大家都好掛住你，我就特別掛住你。」