AK江爗生憑電影《我們不是什麼》獲金馬男配，電影今日重映，導演邱禮濤率AK、袁富華、李蕙敏、朱栢謙、Thor駱振偉到戲院跟影迷見面兼慶祝。導演邱禮濤表示見到金馬獎真身時表示很開心，「好開心！嗰日我睇電視嗌咗出嚟！我都唔知自己嗌，係人哋話我嗌出嚟先知！」問到有沒有特別獎勵，他說：「無話特別獎勵，都會食餐飯，佢自己繼續努力咪就係獎勵自己！」他笑言全因AK夠眼光揀了他拍戲，同時他亦有考慮過開多部戲獎勵AK。

談到電影重映，他們希望今次電影重映會有多些觀眾入場，若場次愈多，或會安排多些謝票場跟大家分享。問到AK自台灣回來之後不停出席飯局慶祝，他表示一直忙於為MIRROR演唱會彩排，僅得今晚宣傳電影後會一齊食飯。他說：「我哋排舞嘅時候就叫囂一下，大大家都係忙於綵排，下個禮拜都要準備入台啦。其實我返到嚟都仲未消化晒成件事，因為一直忙肯排舞，但係keep住都開心， keep住留意時事，朋友嘅祝賀訊息，但係仲係消化緊成件事。」

邱禮濤表示很欣賞AK在台上淡定的表現，AK表示會繼續努力。問到是否為角逐金像獎打下強心針，他們希望可以電影有更多不同提名。至於會否因為AK獲獎而改變部署，如將他變成男主角提升機會，邱禮濤表示沒有多想，因為劇中的男主角依然是譚耀文。他又透露駱振偉在劇中也是男配角，所以在金像獎的表格上，也有填對方的名字。駱振偉表示私心希望可以入圍角逐金像獎，笑言獲相士指他這兩年獲獎的機會最高。