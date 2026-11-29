俞可程於11月27日宣布退出《女神配對計劃2》，今晚節目一開始就見到Zico在會議室跟監製莫文浩及節目總策劃鄧煒鵬等會面，而畫面標明是11月24日拍攝，亦即俞可程宣布退出前三日。監製向侯建民Zico表示相信他近日也有留意俞可程的報道，並想問他的感受，Zico眼泛淚光表示：「當下嘅反應係冇反應嘅，我係俾唔到反應。真係腦海一片空白。」

監製再問道：「咁Kanis同你交流完之後呢？實有同你講返晒成件事⋯⋯」Zico深呼吸後說：「佢⋯⋯佢同我講係sorry，佢冇同我講嘅係出邊都有追求者，但係唔係男女朋友嘅關係。」監製續表示俞可程有向他們表示想退出節目，「因為你係佢唯一嘅求學勇者，而我哋嘅賽制係冇限制求我勇者追求邊一個女神，所以想睇吓你有咩諗法，如果佢退出節目之後⋯⋯」

Zico坦言如果對方退出節目的話，自己留低沒有意思，「我由始至終都係揀佢，其實我都冇後悔揀過佢。我係好投入同佢一齊，經歷發生嘅嘢，所以我係唔會諗嗰個人係假嘅，我諗佢係真嘅先至會咁做。同佢好似冇乜火花，其實係咪真係我同佢唔夾呢？我自己參加完呢個節目，由開頭到依家目前最大嘅改變，我覺得我自己變得外向咗少少，講多咗少少嘢，人生唔會話永遠都順利，人生就係甜酸苦辣都係要試吓，可能我今次真係苦苦地酸酸地。我希望下次會甜少少⋯⋯」