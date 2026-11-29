林子祥和葉蒨文今日（29日）現身尖沙咀，出席《白頭到老 ENCORE 演唱會》Launch Party 暨記者會。兩人宣布將於明年2月20至21日及25-26日，在紅館舉行4場 ENCORE演唱會，迎接80大壽的阿Lam。現場有DJ打碟播出他們多首金曲，當然不少得因為《GTA 6》而翻hit的《敢愛敢做》。主持人盧覓雪指歌曲是唯一一首廣東歌殺入該遊戲，阿Lam坦言沒想過首歌在40年後爆紅，並謂自己沒有電話，所以也是別人告他才知道，「咁多人聽到我哋廣東話幾勁！」。Sally笑謂收到很多祝賀，初時還誤以為歌曲得獎，再受訪時她再說：「我哋唔知首歌擺咗入遊戲度，不過睇到好多片話呢首歌有幾勁，但喺街度又冇人講喎，多啲人認識呢首咁正能量嘅歌， 我哋都開心嘅。」又預告在演唱會上必唱這歌。

談到有網民以AI改圖，將阿Lam變成肌肉男，他們亦有留意，Sally笑言：「我嚇親，見到有個女人，呢個係咪我嚟，有啲似又有啲唔似。」阿Lam自言不及改圖般大隻，「改到我大隻咗，但我冇紋身。」Sally 續說：「我第一次見到話『嘩！你有肌肉！』」

問到會否請嘉賓，他們表示將唱逾3個小時，沒時間可以分給嘉賓，跟隨上次即興請台下嘉賓合唱。至於會否請大孫女林明上台做嘉賓，Sally指孫女年紀太細，年僅2歲多，還未能出鏡。不過，Lam激讚大孫女：「佢係唯一一個小朋友，我聽過唱唔走音，成首《十分十二寸》都跟到。佢係跟住個key唱！」Sally相信是孫女遺傳了爺爺的「鐵肺」，「其實佢連字都未識，但佢完全跟到。」談起一對孫女，兩人笑不攏嘴，一日不見就非常記掛，一有時間就會見，因為小朋友變化很快，不想錯過她們的成長點。問到小孫女似誰？Sally指著阿Lam說：「似佢，似佢。同埋呢個孫女係攣頭髮，成個攣毛咁，好多頭髮。眼同樣都似曬佢。我睇住佢飲奶個樣，嘩，真係好似阿Lam。」阿Lam笑指小孫女：「佢好大聲，一喊就好大聲。呢個係小鐵肺。」