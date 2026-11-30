梁詠琪Gigi一連三場《梁詠琪LOVE GiGi愛自己世界巡迴演唱會-香港站》演唱會，今晚於紅館舉行尾場，Gigi的母親、弟弟和弟婦齊齊捧場，不圈中人亦是座上客，包括周秀娜、鄭融、丁子高、黎芷珊、樊奕敏、黃建東、馬天佑、劉綺琳等。尾場請來古巨基擔任嘉賓，兩人合唱《許願》掀回憶殺，兩人笑談當年拍MV的尷尬事，古巨基更獲賜封兩個別名「濕手基」和「換片基」，尾場Gigi兩度encore，唱《I’ll loving you》時更一度哽咽，最後以《你救哪一個》為演唱會畫圓滿句號。

Gigi唱畢「長腿 Medley」後，分享自己的入行經歷，因個子生得高被發掘做来模兒，繼而入行作為藝人，她特地多謝台下的母親，生「多謝佢生得我咁高，否則都唔會入行，亦唔會有《高妹正傳》。」 當唱到《Funny Face》時，Gigi走到兩旁的舞台與觀眾握手，其丈夫和女兒Sofia都走到前排，起初Gigi顧著尋找中學同學，沒有察覺老公，後來走回主舞台才發現老公，兩人十指緊扣，她笑言，「唔知點解頭先同個男人十指緊扣。」老公與囡囡站在台下，隨節奏搖動身子，又不時應觀眾要求集郵，非常受歡迎。

大汗基拍MV心虛 Gigi請來古巨基擔任嘉賓，兩人拖手合唱《許願》後，緊緊擁抱。Gigi揈揈手笑指基仔多水汗，「你真係『濕手基』！」接著笑談當年拍MV的趣事，「嗰時MV，仲係新人好怕醜，又要哄到好埋，我哋極力逃避大家嘅眼光。」其中一張背對背拖手畫面。」基仔又自爆：「我知道自己好大汗，只是舉起一隻手指俾佢，但你就好勇敢握住我隻手，我就好尷尬，但你好勇敢。」Gigi笑言那時好浪漫，「當時大家叫我們金童玉女。我叫玊女，佢叫肉男」基仔卻說：「你就係玉女，我又黑又baby fat，我因為曬燈，係一個朱古力雪糕。」

促古巨基湊仔別忘記開騷 基仔被了被嘲是「濕手基」，又被取笑是「換片基」，但他樂於分享為1歲幼子換片的喜悅，基仔笑言：「我真的很喜歡替兒子換尿片，那種跟他眼神接觸，係好親密嘅交流。」基仔自言隻母愛父愛的Gigi又追問他何時開演唱會？基仔坦言：「做嘉賓的時候很興奮及很想開，但回家送兒子上學、換尿片時又完全忘記了。」